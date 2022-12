Per Stefano De Martino arriva una brutta notizia. O almeno queste sono le indiscrezioni delle ultime ore, che deluderanno non poco milioni di telespettatori. Il pubblico si era ormai abituato ad una sua presenza fissa, ma ora dovrebbero probabilmente farsene una ragione visto che questa decisione sarebbe ormai stata presa. Un vero e proprio colpo di scena, che non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma che sta facendo il giro della rete lasciando senza parole in tantissimi. E ora c’è voglia di saperne di più.

Il conduttore Stefano De Martino è coinvolto in una brutta notizia, che cambierà di netto il suo futuro. Ormai da tempo lo vedevamo protagonista in un appuntamento attesissimo dal pubblico, ma ora sembra che tutto questo non accadrà. Intanto, lui è tornato a parlare della sua ex fidanzata Emma Marrone: “Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

Stefano De Martino, brutta notizia: riguarda Amici 22

Il sito Blastingnews ha rivelato una cosa molto importante su Stefano De Martino. Una brutta notizia che lo riguarda in prima persona, sebbene non ci sia l’ufficialità. Ma proprio alcune sue dichiarazioni hanno fatto aprire con forza la porta a questa possibilità, tenuto conto che i suoi impegni dal punto di vista lavorativo sono ormai innumerevoli. Dovrà quindi decidere su cosa puntare maggiormente e potrebbe dover dire addio, sicuramente con grande dispiacere, ad una trasmissione di punta.

Secondo quanto è stato scritto, Stefano De Martino potrebbe non fare parte della squadra di Amici 22, quando inizierà il serale previsto nel mese di marzo del 2023. Lui certamente presenterà il programma Stasera tutto è possibile e proprio in Rai sta concentrando i suoi massimi sforzi perché la sua carriera da conduttore è ormai lanciatissima. Quindi, Maria De Filippi potrebbe scegliere un altro giudice, che sostituirebbe dunque la preziosissima figura del presentatore televisivo.

De Martino è stato sia nel 2021 che nel 2022 ad Amici nel corso del serale, mentre nel 2023 questa sua presenza non dovrebbe esserci. Dal 202i è invece alla conduzione di Bar Stella su Rai2 e dal 2019 di Stasera tutto è possibile. Da segnalare quest’anno anche la sua presentazione del Tim Summer Hits.