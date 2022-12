Stefano De Martino, la rivelazione sul rapporto con Emma Marrone. Ormai la storia d’amore con Belen Rodriguez è tornata a spiccare il volo e la coppia, più unita che mai, fa sognare i fan. Eppure in merito alle vicende sentimentali dell’ex ballerino sono in molti a chiedersi quale sia oggi il rapporto con la nota cantante, conosciuta nel 2013 al talent show di Amici e con cui Stefano ha poi iniziato una relazione d’amore.

Il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, a chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato l’ex ballerino in persona. Ospite del programma “La conferenza stampa“, Stefano non ha avuto alcuna difficoltà nel rispondere alla domande, anche in merito a questioni alquanto private. Sono trascorsi ben 10 anni ormai, dall’addio definito tra lui e la cantante pugliese e oggi De Martino ammette: “Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto“.

Il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone: è lui a rompere il silenzio

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono dunque rimasti in ottimi rapporti. E a confermarlo in altre occasione sarebbe stata anche la cantante: “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti”. (“Ma avete sentito che ha detto?”. Stefano De Martino, sorpresa per le parole su lui e Belen).

Emma Marrone poi ha aggiunto: “Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”. La cantante ha inoltre confessato: “Se ho pianto quando ci siamo lasciati? penso che sia normale piangere se una relazione viene chiusa”.

E ancora: Il nostro sentimento era vero, siamo stati insieme per quattro anni. Come facevo a fare spettacoli nonostante tutto quello che mi succedeva? Sono un’artista, mangi le lacrime cinque minuti prima e poi sali sul palco e canti per la gente. Questa è la verità, così è successo in quel periodo. Faccio la cantante, la mia musica tiene lontani i mostri’”.