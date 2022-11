Critiche a Emma Marrone dopo il discorso fatto dalla cantante sul palco del Vanity Fair Stories 2022, il più grande evento dal vivo di Vanity Fair andato in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con The change is you, storie che cambiano il mondo.

Parlando e rispondendo alle domande dell’evento, Emma Marrone ha parlato di insulti degli hater, affermando che purtroppo viviamo in un Paese ignorante. “L’insulto è l’ignoranza di questo Paese. – ha detto Emma – Siamo un Paese ignorante e probabilmente l’ignoranza che vediamo in giro è frutto dei tagli che vengono fatti all’istruzione. Per non parlare dei tagli alla medicina, quindi poi ci meravigliamo se i migliori medici che lavorano all’estero sono italiani, ma perché qui non hanno né i mezzi, né le strutture, né le tecnologie”.

Critiche a Emma Marrone da Ambra Lombardo del GF

Critiche a Emma Marrone dopo il discorso fatto all’evento organizzato da Vanity Fair. A parlare è stata Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e professoressa. “Un personaggio pubblico dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste, oltre che mal formulate! Perché ad ascoltare siamo in tanti e in tanti ad avere regalato anni agli studi e alle lettere”, ha scritto la Lombardo.

Secondo Ambra Lombardo le critiche di Emma Marrone non trovano fondamento: “Questo Paese cresce le nuove generazioni in un ambiente culturale tutt’altro che mediocre o sterile! Nei licei italiani si approfondiscono materie che in altre parti del mondo non sono nemmeno contemplate. E poi è noto che un ragazzo che frequenta le superiori in Italia vanta una preparazione che un coetaneo americano si sogna”.

“Riconoscere qualche merito al nostro paese ci verrebbe più semplice se uscissimo dai suoi confini e imparassimo di più sull’estero! Siamo europei e siamo figli del Logos! Non potremmo essere ignoranti neanche sforzandoci. Siamo cresciuti tra il Duomo, il Colosseo e i templi greci! Un paese di tanti ragazzi, ma proprio tanti Emma, che hanno studiato (più di te chissà!) laureati, dotati e di talento, costretti ai lavori più modesti e a snaturare attitudini e inclinazioni per sbarcare il lunario! Altro che ignoranti! E a quelli un po’ di indignazione bisogna pur concederla!”, la critica mossa da Ambra Lombardo a Emma Marrone.