“Presto genitori”. Stefania Orlando, l’annuncio a sorpresa insieme al marito Simone Gianlorenzi

Apprezzata dal pubblico italiano proprio per la sua sincerità e immediatezza, Stefania Orlando fa un annuncio speciale. L’ex gieffina lo ha fatto dalle colonne del settimanale Oggi. La sua ultima uscita risale a qualche giorno fa per annunciare una cosa importante in termini di prevenzione: “Oggi è lunedì, un giorno che ci sta un po’ antipatico. Oggi io ho lo screening mammario, ho le visite che faccio ogni anno per la prevenzione, ho sempre un po’ paura, lo ammetto ma bisogna farle”.



“Pensatemi intanto e fatelo anche voi se siete nell’età giusta per farlo, altrimenti non fa mai male”. Dunque, si è sottoposta a questa visita al seno per scongiurare che possano emergere problematiche più serie in futuro. Dopo ore di assenza Stefania Orlando era ricomparsa spiegando nei dettagli il perché del suo stato d’animo sotto i tacchi. “Oggi non sono felice come gli altri giorni, perché la notizia di ieri mi ha rattristata. Sono molto triste. Scusate, ma sono ancora stordita da questa notizia, non me la sentivo di darvi il buongiorno. Non sono dell’umore giusto”.



Ovviamente il riferimento è all’improvvisa notizia della morte di Raffaella Carrà, che ha scosso anche l’ex gieffina. Tristezza a cui si unisce una gioia. “La famiglia si allarga. Io e mio marito siamo pronti ad accoglierlo…”, ha detto Stefania Orlando. L’ex gieffina (54 anni), ha parlato di una dolce novità. A tredici anni dall’inizio della sua storia d’amore con il musicista Simone Gianlorenzi e a due anni dal sì, la coppia è pronta ad allargare la famiglia.







“Confesso – spiega Stefania Orlando – che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”.



Stefania Orlando ha anche commentato la sua prossima partecipazione a Tale e Quale Show in veste di concorrente. “È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta”.