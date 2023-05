“Stai molto attento…”. Affari tuoi, è successo durante l’ultima puntata. Alessandro lascia senza parole Amadeus: ansia in studio

Attimi di panico durante l’ultima puntata di Affari Tuoi del 3 maggio 2023, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Concorrenti della serata sono Alessandro e Tamara. I due sono arrivati all’ultimo pacco e la scelta è stata davvero ardua e complicata. Le 2 opzioni finali sono un pacco da zero euro e uno da ben 100mila. Un istante dopo il terzultimo pacco ecco arrivare come sempre la solita chiamata del dottore al cellulare rosso di fronte ad Amadeus. Dall’altra parte l’uomo propone ai due una bella cifra: ben 30.000€ per chiudere la faccenda.

Chiaramente i due ci hanno pensato un bel po’ e Alessandro ha fatto un bel ragionamento a voce alta di fronte al pubblico e al conduttore televisivo. Proprio il giovane ha detto ad Amadeus: “E’ difficile, è una scelta pericolosa: tutto o niente”. Per qualche minuto Alessandro e Tamara si sono guardati e hanno cercato di trovare una soluzione all’enigma. Il padrone di casa allora ha mandato la pubblicità cercando di dare ancora un po’ di tempo ai due ragazzi per valutare bene le opzioni.

Attimi di panico durante l’ultima puntata di Affari Tuoi

Alla fine e al termine dei consigli commerciali, Alessandro e Tamara hanno fatto quello che probabilmente avrebbero fatto in molti ossia accettare l’offerta di 30mila euro del dottore e non rischiarsela ulteriormente. Il giovane è stato sostenuto nella scelta dalla sorella Tamara e poco dopo hanno finalmente scoperto che cosa si nascondeva dentro al loro pacco. Momenti di ansia e suspance, poi la bellissima notizia: nel pacco che era di loro proprietà, il numero 3, non c’era niente: zero euro.

Grande emozione e festa nello studio di Affari Tuoi, anche se oramai i due ragazzi avevano scelto l’opzione meno rischiosa dei 30mila euro. Il ragazzo allora ha spiegato ad Amadeus e al pubblico: “Questi soldi aiuteranno me e aiuteranno mia sorella Tamara che si deve sposare”. Questo nuovo format, che di nuovo chiaramente non ha nulla se non la nuova messa in onda, è un programma molto apprezzato dal pubblico di Rai 1.

Questo programma ti tiene proprio fisso al televisore fino alla fine #affarituoi pic.twitter.com/NHSz31gJrh — ema🌸 (@Emab_03) May 3, 2023

Ogni sera Amadeus deve scontrarsi con i competitor di Canale 5, ovvero Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci. Solo il giorno prima, il programma di Rai 1 ha totalizzato quasi 5milioni di telespettatori con uno share rimasto inferiore al 23%. Come riporta anche Davide Maggio, “la media esatta di telespettatori è stata di 4milioni 959mila, quella di share è stata invece del 22.9%, contro i 3milioni 937mila telespettatori e il 17% di share di Striscia”. Insomma, una guerra all’ultimo utente.

