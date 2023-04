Grande emozione durante l’ultima puntata de Affari Tuoi, il programma a premi condotto (come sempre magistralmente) da Amadeus. Su Rai 1 è andata in onda una puntata stellare, tesissima, piena d’emozione. Due concorrenti, Alessandra e Chiara, hanno fatto commuovere tutti, giocando con la testa, ma soprattutto col cuore. Tutto chiaramente è iniziato alla fine… quando si stava per scegliere l’ultimo pacco (ovvero se cambiare o no). Ed è qui che è subentrato il forte stress per una delle due donne al cospetto di Amadeus.

Alessandra, aveva dei seri dubbi se accettare o meno un’offerta da 22.000 euro, con due opzioni: 50 euro o 75.000 euro. La ragazza chiaramente prima di tutto è andata nel panico, sostenuta dall’amica Chiara, di fianco a lei. A questo punto, proprio quest’ultima, le ha detto una cosa che è sembra semplice quanto geniale a tutti. “A differenza dei concorrenti che hanno giocato le altre sere, a noi oggi non è stato mai offerto il cambio del pacco”, ha detto Chiara ad Alessandra.

A questo punto la giovane ha detto: “Apriamo e, nel caso, chiamiamo il 118”, dicendolo con un’ironia sincera, tra le lacrime. Anche il padrone di casa è restato di primo acchito senza parole, emozionato anche lui dalla genuinità di queste due concorrenti e dalla loro emozione così prorompente e appunto, reale. Il conduttore di Rai 1 ha detto allora alle ragazze: “Credo che in questo momento tutti gli spettatori da casa stiano facendo il tifo per voi”.

Alessandra allora, sempre con le lacrime agli occhi e un groppone nella gola, ha scelto quindi la soluzione più rischiosa: quella di rifiutare l’offerta di 22.000 euro e tentare il tutto per tutto. “Cosa ci sarà nel pacco che la sorte ha affidato a lei? E cosa c’è, invece, nell’altro pacco, il numero 11, che è il numero della nonna?”, ha quindi concluso Amadeus, lasciando tutti senza fiato.

“Rifiuto l’offerta, è un gioco, giochiamo”, ha risposto Alessandra, alla quale il pubblico ha fatto un applauso. Alla fine aveva ragione lei: nel suo pacco c’erano ben 75mila euro. “È incredibile! C’erano proprio i 75.000€! Mentre i 50 euro erano nel pacco della Puglia”, ha urlato allora Amadeus.

