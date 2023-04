Una terribile notizia ha scosso la famiglia di Bebe Vio. Un grave lutto è arrivato in maniera improvvisa e per la campionessa paralimpica è un momento di enorme sofferenza. Nessuno si aspettava una morte così veloce e inaspettata di questa persona a lei molto cara, ma purtroppo il destino ha voluto così e per la giovane non resta che chiudersi nel suo dolore. Nonostante sia affranta, ce l’ha fatta ugualmente a dedicargli uno struggente post, che è stato commentato con commozione da migliaia di suoi fan.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Bebe Vio ha annunciato di aver dovuto fare i conti con un lutto devastante. Le sue parole sono giunte dal profondo del suo cuore e testimoniano tutto il suo amore nei confronti di questo perno fondamentale della sua famiglia. Le è stata accanto in tutti i momenti della sua vita, sia quelli positivi che negativi, ed aveva anche un compito rilevante assegnato proprio dalla campionessa. Ora questa perdita le lascia un vuoto incolmabile.

Bebe Vio colpita da un grave lutto in famiglia

Bebe Vio ha annunciato così il suo lutto familiare, corredando la notizia di diversi scatti che la immortalano insieme a questo amatissimo parente: “Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! Il nonno è mancato improvvisamente ieri (24 aprile n.d.r.)”.

Infine, Bebe Vio ha concluso così il post dedicato al compianto nonno: “Mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… Le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio, per sempre nei nostri cuori e alle mie gare“. Subito dopo aver comunicato la triste notizia, tre cuori rossi sono stati inviati dal cantante Jovanotti in segno di vicinanza. Filippo Magnini le ha scritto: “Un forte abbraccio”, mentre un cuore rosso è stato pubblicato anche dal calciatore Nainggolan.

Bebe Vio, 26 anni, è una nota schermitrice, abile nel fioretto, la quale è attualmente campionessa paralimpica, mondiale e anche europea. A 11 anni fu colpita da una terribile meningite, che le causò l’amputazione degli arti. Ma ciò non le ha mai impedito di inseguire i suoi sogni e realizzarli.