“Perché ha lasciato il velo”. Isola dei Famosi, Cristina Scuccia nasconde un segreto: Luxuria sgancia la bomba

All’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia è il volto più curioso, infatti ci si aspetta molto da lei in questa edizione del reality show. Lei ha già fatto le prime confidenze nei giorni scorsi, ammettendo di essere andata dallo psicologo per affrontare delle vicissitudini poco carine. Infatti, c’era gente che la ingannava quando era ancora una suora, dato che nascondevano dei microfoni in chiesa e le captavano delle dichiarazioni contro la sua volontà, che venivano poi diffuse sui giornali.

Ora a rompere il silenzio è stata l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria, che si è soffermata su Cristina Scuccia durante la sua ospitata a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Quest’ultima le ha chiesto maggiori informazioni sull’ex religiosa, visto che stava sorridendo in diretta: “Che c’è Vladi? Hai un sorrisino che conosco”. Ed effettivamente la donna ha poi rotto il silenzio e ha confessato che la naufraga avrebbe ancora un segreto ben custodito, ma che ora potrebbe uscire fuori.

Isola dei Famosi 2023, Luxuria parla del segreto di Cristina Scuccia

Nella puntata del 25 aprile di Pomeriggio Cinque, Luxuria ha deciso di fornire la sua opinione sull’Isola dei Famosi 2023 con particolare attenzione a Cristina Scuccia. Innanzitutto ha esclamato: “Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perché tutte e due abbiamo preso i voti. Lei in convento, io in Parlamento, due ex e mi identifico molto. Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente”.

E poi ha parlato di questo presunto segreto, che Scuccia sta ancora celando: “Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso e qui mi sto zitta“. Barbara D’Urso ovviamente ha creduto alla versione di Vladimir e la speranza è che davvero Cristina possa riferire altro sulla sua vita privata.

Queste le prime impressioni dei telespettatori sull’avventura di Cristina Scuccia in Honduras: “La bellezza acqua e sapone di questa donna è meravigliosa”, “Bellissima perché vera e autentica”, “Non cambiare Cristina, sei una ragazza di sani principi”.