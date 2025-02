Grande Fratello, la concorrente a rischio squalifica. La recente eliminazione di Alfonso D’Apice ha provocato alcune dinamiche particolari. Ad esempio c’è stato un inaspettato avvicinamento tra la sua fidanzata Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato, che nella Casa è il compagno di Shaila Gatta. I coinquilini inizialmente neppure credevano che Alfonso avesse davvero abbandonato la Casa.

Poi si sono dovuti rassegnare e a quanto pare adesso gli schieramenti sono ancora più netti. Lorenzo era convinto che sarebbe uscito Iago, col quale ha avuto diversi scontri e che sta salendo nel gradimento del pubblico. Ognuno ha espresso il suo rammarico, poi è arrivato il turno di Zeudi Di Palma, che ha fatto una rivelazione che sta facendo discutere. E c’è chi pensa che la concorrente verrà presto squalificata.

Leggi anche: “Perché lo fanno rientrare in casa”. Grande Fratello, colpo di scena su Alfonso: la decisione





Perché Zeudi Di Palma è a rischio squalifica

Dopo l’uscita di Alfonso, Zeudi ha rivelato di aver sbirciato, prima di entrare al GF, sui suoi profilo social e di aver visto che ha un grande seguito. Da regolamento non si possono portare nella Casa notizie dall’esterno, ecco perché molti si aspettano un televoto flash sull’ex miss Italia.

Ma a quanto pare Zeudi Di Palma dovrà affrontare anche un’altra ‘grana’. La sorella di Helena Prestes, Mariana, ha più volte difeso la sorella dagli attacchi degli altri inquilini. Ora, però, familiare della brasiliana ha addirittura minacciato denunce. Alcuni hater avrebbero infatti modificato foto e video di Helena con l’Intelligenza Artificiale e i video Deep Fake e li avrebbero pubblicati su siti per adulti.

Ebbene ci sono alcuni fandom particolarmente aggressivi, come quello delle Zelena che sperava in una storia tra Zeudi e Helena, che stanno provocando una reazione da parte dei sostenitori della brasiliana. Molti, infatti, ricordando quando dichiarato da Pier Silvio Berlusconi sui fandom, stanno chiedendo la squalifica di Zeudi: “Il fandom aggressivo provocherà la squalifica del concorrente” aveva detto il numero uno di Mediaset. Ora c’è da capire se davvero l’ex miss Italia sarà squalificata o dovrà subire un televoto flash. Si mette male per lei…

“Giglio deve uscire immediatamente”. Grande Fratello, allarme rosso: fatti gravi, pubblico preoccupato