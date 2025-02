Il nome di Giglio, all’anagrafe Luca Giglioli, è spesso al centro delle dinamiche soprattutto fuori dal Grande Fratello in queste ultime settimane. ‘Colpa’ dei rumor che continuano a uscire sulla sua fidanzata Yulia. Costretta ad abbandonare la casa tempo fa per risolvere delle questioni legali con l’ex compagno, non è stata ripescata e quindi non ha avuto la possibilità di tornare in gioco come Helena e Iago e questo ha buttato parecchio giù il concorrente.

Non solo. Nelle scorse puntate Alfonso Signorini gli ha mostrato alcuni articoli usciti su un presunto tradimento di Yulia con un ex protagonista di Temptation Island. Lei ha negato fermamente e lui si è detto sicuro della sua onestà, quindi tutto risolto tra loro. In realtà sono emerse altre indiscrezioni su quanto accadrebbe fuori tra Yulia e proprio l’ex fidanzato, ma di questo ancora non si è parlato in studio.

Leggi anche: “Oh, fate schifo!”. Grande Fratello, Giglio perde la testa nella notte e sbrocca





GF, pubblico preoccupato: “Giglio deve uscire subito”

C’è un altro argomento invece che i fan del GF vorrebbero che Alfonso Signorini trattasse. Un argomento molto serio che ha indotto gli utenti a chiedere alla produzione di far uscire Giglio dopo le ultime dichiarazioni. Parlando con Lorenzo e Shaila, ha confessato quanto detto già a una scioccata Maria Teresa.

“Ieri Maria Teresa mi ha detto: ma volevo sapere perché ti fai questa cosa sulla pelle, con le sigarette, con i coltelli? Cioè non è che c’è qualcosa di sofferenza sotto?” E poi ha continuato: “Ho risposto: ‘No, guarda Maria, no. Non è autolesionismo, io lo faccio solo per ricordo‘”. Shaila è rimasta sorpresa e chiesto dettagli e Giglio ha spiegato: “Mi spengo le sigarette sulle braccia, l’altro giorno mi sono tagliato qui da solo…”.

Giglio ha dei gravi problemi che il gf non ne vuole parlare la prima e l’ossessione per Helena perché non se l’è mai filato la seconda il farsi male da solo con tagli e bruciature di sigarette i veri problemi al gf non vengono analizzati . #GrandeFratello — frida (@itria_scarfo) February 19, 2025

Comunque che giglio si faccia del male con le sigarette e dei tagli NON È NORMALE



MA LA PRODUZIONE DOV è??



I genitori dove sono???? #GrandeFratello @EndemolShineIT @alfosignorini @Beatrice_Luzzi_ — 🌟ANTONY🌟 (@der_antony) February 19, 2025

GIGLIO DEVE USCIRE IMMEDIATAMENTE DA QUELLA CASA! Cioè questo sta dicendo che si spegne le sigarette addosso e che si fa dei tagli "OGNI TANTO"sul corpo e sulle braccia per avere delle cicatrici come ricordo!! What!?RICOVERATELO!😳 #zelena #grandefratello pic.twitter.com/e7rK1wp3Bp — PANDA THE VILLAIN 🦹🏾‍♀️ 🐼 (@PANDATHEVILISH) February 19, 2025

La regia del GF ha poi cambiato l’inquadratura, ma a tanti fan sono bastate queste poche parole per chiedere l’uscita del concorrente. “GIGLIO DEVE USCIRE IMMEDIATAMENTE DA QUELLA CASA! Cioè questo sta dicendo che si spegne le sigarette addosso e che si fa dei tagli ‘OGNI TANTO’ sul corpo e sulle braccia per avere delle cicatrici come ricordo“. E ancora: “Comunque che Giglio si faccia del male con le sigarette e dei tagli NON È NORMALE. MA LA PRODUZIONE DOV è??”, “I veri problemi al GF non vengono analizzati“.