Importante novità su Alfonso D’Apice, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello avvenuta lunedì scorso. Da fonti attendibili si è saputo che è pronto a fare qualcosa di rilevante, dunque in casa tutti gli altri concorrenti dovranno inizire a prepararsi perché ci sarà un evento significativo. A preannunciarlo sarà sicuramente Alfonso Signorini.

Dunque, Alfonso ha abbandonato il Grande Fratello a causa della decisione del pubblico, che al televoto non lo ha premiato. Ma la produzione ha organizzato un avvenimento importante, che potrebbe anche provocare qualche discussione e infiammare il clima nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, perché Alfonso ritorna in casa

Ad annunciare la notizia su Alfonso è stato l’influencer Amedeo Venza. Parlando del Grande Fratello, ha confermato il ritorno in casa dell’ex gieffino. Quest’ultimo avrà un obiettivo ben determinato da portare avanti e Signorini farà in modo di metterlo nelle condizioni giuste per concretizzarlo.

Venza ha scritto poche parole, ma fondamentali per farci capire cosa succederà con D’Apice: “Questa sera Alfonso rientrerà in casa per un confronto“. Non sappiamo se vorrà parlare con Mariavittoria, dopo le liti avute con l’ex coinquilina, oppure se vorrà subito rivedere la sua fidanzata Chiara.

Tra qualche ora sapremo cosa dirà e soprattutto a chi si rivolgerà il concorrente nel corso della serata.