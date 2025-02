Grande Fratello, cambiano gli equilibri nella Casa. In queste ore abbiamo conosciuto la data dell’ultima puntata, giorno in cui sarà decretato il vincitore. Non sarà il 2 maggio, come inizialmente anticipato da un’indiscrezione, ma il 24 marzo, quindi all’incirca come gli altri anni. E intanto si fanno pronostici su chi la spunterà alla fine.

In testa resiste Helena Prestes, data a 3.0 su Eurobet, a 3.50 su Bwin e a 4.00 su Goldbet. Seguono Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che negli ultimi giorni sembra aver recuperato qualche punto (ora lo danno a 4.50). Adesso ci sono dieci concorrenti in nomination. Andiamo a scoprire le preferenze del pubblico: ci sono novità interessanti.

Leggi anche: “Helena non vince e vi dico perché”. Lorenzo oltre ogni immaginazione: la rivelazione sul Grande Fratello





Iago Garcia è il preferito del pubblico: ecco perché

Nella puntata di stasera, giovedì 20 febbraio, uno dei dieci nominati dovrà lasciare la Casa. Grande Fratello Forum Free ha lanciato un sondaggio a cui hanno partecipato 1749 utenti. Ebbene il concorrente a rischio eliminazione è Maxime Mbanda che è stato votato soltanto dall’1,83% dei votanti.

In vetta alle votazioni figura, invece, Iago Garcia. L’attore, da quando è rientrato, è salito nelle preferenze del pubblico soprattutto per il suo modo di fare diretto e senza peli sulla lingua. Ci mette sempre la faccia e non ha esitato a scontrarsi con coinquilini forti come Lorenzo Spolverato. Il pubblico lo premia: il 19,61% dei voti sono andati a lui. E gli altri?

IAGO: perché non ti distanzi da lei?

Ogni volta che parli con lei, le stai facendo strada per una clip. Sta preparando il terreno per un confronto e sai bene che è tutto ciò che vuole.

In poche parole le sta dicendo occhi aperti, svegliati H.

IAGO 🗽🗽🗽🗽#GrandeFratello pic.twitter.com/jxbtDoM9d2 — Bitty Oro (@OroBitty) February 19, 2025

Ancora a rischio Maria Teresa Ruta e Giglio, votati rispettivamente dal 3,09% e dal 3,66% dei partecipanti. Sembrano più al sicuro MariaVittoria Minghetti (7,32%), Chiara Cainelli (8,69%), Federico Chimirri (12,86%), Shaila Gatta (13,78%), Stefania Orlando (14,29%) e Amanda Lecciso (14,87%).

“Ho visto cosa hai fatto con Shaila”. Grande Fratello, Helena si accorge di tutto e con Javier è scenata