E anche per quest’anno il Grande Fratello si avvia verso la fine. La chiusura ufficiale del reality che ormai porta la firma di Alfonso Signorini è prevista per il prossimo 24 marzo, data in cui verrà svelato il nome del concorrente destinato ad aggiudicarsi i 100mila euro. Come sempre, è bene ricordarlo, la somma in parte sarà devoluta in beneficenza, a un ente a discrezione del vincitore.

Manca quindi poco più di un mese alla finalissima e questo significa sì che il lungo percorso fatto di confessionali, discussioni e legami nati sotto i riflettori sta per giungere al termine ma anche che le strategie per arrivare fino in fondo si fanno più mirate. La casa è praticamente divisa in due gruppetti ben distinti che non perdono occasione per attaccarsi, alle spalle e non.

GF, Lorenzo sicuro: “Perché Helena non può vincere”

Al momento, ma sarà ancora per poco, c’è solo un finalista ufficiale ed è Lorenzo Spolverato. È stato ‘eletto’ dal pubblico di Canale 5 e non senza polemiche visto che al momento del verdetto la regia aveva confuso Alfonso Signorini mostrando sul Led la foto dello sfidante, ossia Javier. Ma i giochi sono ancora più che aperti e probabilmente già giovedì si conoscerà il nome della prima finalista donna.

Molti sono pronti a scommettere che sia Helena Prestes, la modella brasiliana che è uscita al televoto ma poi rientrata nella casa perché destinataria di un clamoroso e inedito ripescaggio che ha coinvolto anche altri ex concorrenti. Come Lorenzo, Helena si è subito distinta al GF, ha creato e sta creando dinamiche su dinamiche.

Spolverino: “se dovesse vincere Helena il programma perde di credibilità, io non credo che il pubblico di questo programma premi quello”



Spolverino: "se dovesse vincere Helena il programma perde di credibilità, io non credo che il pubblico di questo programma premi quello"

IL PUBBLICO INVECE DOVREBBE PREMIARE LUI?

Swiffer sta dando gridi di onnipotenza!

Se vinci tu,il programma deve andare a chiudere perché sei stato il concorrente più raccomandato,pessimo e schifoso passato in quel reality!



Swiffer sta dando gridi di onnipotenza!

Se vinci tu,il programma deve andare a chiudere perché sei stato il concorrente più raccomandato,pessimo e schifoso passato in quel reality!

Per un Bollitore viene ancora giustiziata,mentre lui salvato!

Ma secondo Lorenzo non può vincere lei. In una conversazione notturna avvenuta nelle ultime ore in giardino con Giglio e Shaila, che sono suoi ‘alleati’, ha espresso il suo pensiero. “Se dovesse vincere Helena il programma perde di credibilità, io non credo che il pubblico di questo programma premi quello”, ha detto sicuro tirando quindi in ballo la produzione. Una frase che gli è valsa subito molte critiche sui social, dove spesso è accusato di “deliri di onnipotenza”.