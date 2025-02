Grande Fratello, ora è ufficiale. Ormai da mesi nella Casa i concorrenti si avviano alla fase finale del reality. I colpi di scena, però, non mancano, come il clamoroso avvicinamento tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, subito dopo l’uscita di Alfonso D’Apice. Come tutti sanno il modello ha iniziato una relazione fatta di alti e bassi con Shaila Gatta, ma recentemente è apparso interessato anche all’ex miss Trento.

La prima ad accorgersi che tra Lorenzo e Chiara ci possa essere un’amicizia particolare è stata Stefania Orlando. I due sono stati pizzicati con la mano nella mano, mentre anche all’esterno il pubblico si è accorto che c’è qualcosa: “A Chiara piace Lorenzo, si è visto tante volte, fuori lo frega a Shaila, vedrete” commenta un utente. Proprio Lorenzo è tra i favoriti per la vittoria finale. E ora sappiamo anche quando ci sarà l’ultima puntata.

Leggi anche: “Se li vede Shaila…”. Chiara e Lorenzo incastrati così dalla telecamera del Grande Fratello





Svelata la data dell’ultima puntata del GF: non è il 2 maggio

Qualche settimana fa era uscita una clamorosa notizia. Sulla foto della ricevuta di una scommessa sul vincitore c’era la data del 2 maggio, per questo si pensava che la fine del Grande Fratello coincidesse con quel giorno. Tuttavia le cose non stanno così. In questi giorni si è saputo che subito dopo la fine del reality Canale 5 inizierà a trasmettere “The Couple“, condotto da Ilary Blasi.

Si tratta di un programma molto simile al GF in cui le protagoniste saranno delle coppie di Vip, Nip e miste che dovranno superare prove psicologiche e fisiche. Ora si scopre anche la data dell’ultima puntata del reality che ha debuttato in Italia nel lontano 2000. Ebbene la data della chiusura ufficiale del reality è il 24 marzo.

In quel giorno si scoprirà chi si aggiudicherà i 100mila euro del primo premio, somma che in parte sarà devoluta in beneficenza. Ma chi potrebbe vincere? Grande favorita è Helena Prestes, data a 3.0 su Eurobet, a 3.50 su Bwin e a 4.00 su Goldbet. Zeudi di Palma è quotata 4.50 su Bwin, a 4.00 su Eurobet, e a 4.50 su Goldbet. Quanto a Javier Martìnez, la sua vittoria vale 4.00 su Bwin, 6 su Eurobet, e 3.50 su Goldbet. Staccato, a 9, Lorenzo su Bwin e a 11 su Goldbet, ma in rimonta a 4.50 su Eurobet.

“Alfonso aveva ragione”. Grande Fratello, il segreto su Mariavittoria e il caos: spuntano novità