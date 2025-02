In queste ore una foto di Chiara e Lorenzo, protagonisti del Grande Fratello, ha fatto il giro del web, suscitando molta curiosità del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una foto che ha attirato l’attenzione visto che Lorenzo è fidanzato con Shaila, la quale non sarà di certo contenta di vedere questa immagine (sempre che il Grande Fratello gliela faccia vedere).

Nella foto, infatti, Chiara e Lorenzo appaiono molto vicini, e nonostante non ci siano segni espliciti di intimità, la vicinanza tra i due ha destato non poche perplessità tra gli attenti utenti del web. La foto è finita su X dopo che, proprio in queste ore, una concorrente del Grande Fratello aveva insinuato un interesse della ballerina, fidanzata con Alfonso D’Apice, ultimo eliminato del reality, per il modello milanese.

Grande Fratello, Chiara e Lorenzo si tengono la mano sotto al tavolo

Non solo, dopo le esternazioni di Stefania Orlando, anche il pubblico ha notato una sospetta vicinanza tra i due concorrenti. “A Chiara piace Lorenzo, si è visto tante volte, fuori lo frega a Shaila, vedrete”, “Ahhhhh la dinamica che volevo e che spero non sia solo dinamica”, “Madre Vipera è troppo avanti.. solo gli altri fanno finta di non vedere, gatta compresa!”. Ma vediamo cosa ha immortalato la telecamera del Grande Fratello. Nello scatto si vedono Chiara e Lorenzo seduti a tavola e si vede la mano del modello protesa verso la ballerina.

“Gande Fratelloooooooooooooo mirame. Alfonso Signorini, ho uno scoop per te perché sono bastarda taggo anche gli Shailenzo. buonaseraaaaaa shailenzo”, si legge a corredo della foto. “Io sta cosa l’ho notata già quando Chiara flirtava con Javier però pensavo mi fosso flashata”, si legge tra i commenti. E c’è anche chi parla di like di Lorenzo a delle vecchie foto di Chiara: “Bitty, hai visto i like che Spolverino metteva a Chiarachi già nel 2021 Che falsoni! Caro ciuffetto meshato”. “Che occhio, manina sopra la gambetta?”, scrive un altro utente.

MIRAME 👀👀👀 @alfosignorini Ho uno scoop per te 🤭🤭 perché sono bastarda taggo anche i #shailenzo 🤣🤣 buonaseraaaaaa shailenzo🤭 #grandefratello pic.twitter.com/ExxKNCaPjl — Bitty Oro (@OroBitty) February 18, 2025

Ovviamente resta da vedere come evolverà la faccenda, se il Grande Fratello mostrerà l’immagine a Shaila, Lorenzo e Chiara e e se questa avrà conseguenze sulla relazione degli Shailenzo. Intanto l’immagine pubblicata su X continua a far parlare e a scatenare possibili nuove dinamiche del reality show di Alfonso Signorini.