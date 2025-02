Al Grande Fratello è sempre più caos. La finale si avvicina, gli animi si scaldano ogni giorno di più e nella nuova puntata, quella di lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha cercato di vederci chiaro. In questi ultimi giorni difatti gli equilibri in casa si sono scombinati ancora una volta, soprattutto dopo la cena di San Valentino che è stata un vero disastro. Coppie una contro l’altra, nuove alleanze ma anche nuovi nemici. È successo di tutto.

E così, per chi si fosse perso quella cena che doveva essere all’insegna dell’amore, il conduttore ha mandato in onda la clip e tirato in ballo lo scontro nato tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Non solo loro, anche Lorenzo Spolverato si è messo in mezzo ed è arrivato a dire di aver messo “una croce sopra” al rapporto con la dottoressa. ‘Colpa’ del suo riavvicinamento ad Amanda Lecciso, colpevole a sua volta di aver interrotto i rapporti con Lorenzo.

GF, Lorenzo chiude per sempre: “Mi hai tradito”

In diretta, Alfonso D’Apice ha spiegato il motivo del suo scontro con Mavi spiegando a Signorini e pubblico di avere con lei “un rapporto cane e gatto”. “Ci accendiamo tanto quando litighiamo. Io non credo nella sua sincerità, lei vuole restare qui dentro a tutti i costi e non si espone”.

Ma sono state molto più dure le parole di Lorenzo nei confronti dell’ormai ex amica: secondo lui l’avrebbe tradito. Apriti cielo. Mavi non è rimasta in silenzio: “Se tu fossi stato davvero interessato alla nostra amicizia, saresti venuto anche più di una volta da me per parlare e chiarire. Per te l’amicizia qui dentro non esiste”.

L'atmosfera romantica della cena di San Valentino non ha placato i nostri inquilini e ha lasciato spazio a un duro scontro 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/6prNK4G9SQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2025

Nel bel mezzo di questa discussione si è inserito anche Iago che, nemmeno a dirlo, ha puntato il dito contro il modello: “Ha cercato di intimidire per tutta la settimana quelli che non vanno con lui. Mariavittoria ha il diritto di esprimere la sua opinione senza aver paura, voi schiacciate le persone”.