Momento difficilissimo al Grande Fratello per Mariavittoria, che proprio alla fine della puntata in diretta del 17 febbraio ha comunicato la sua volontà di andare via. Durante una conversazione col fidanzato Tommaso, la giovane concorrente ha espresso tutta la sua sofferenza per una situazione che si è venuta a creare nelle scorse ore. Dunque, non avrebbe più intenzione di continuare la sua esperienza.

Un vero e proprio terremoto al Grande Fratello quello che si sta verificando in queste ore. In piena notte Mariavittoria ha informato Tommaso che potrebbe andare via tra non molto. Nonostante lui abbia provato a tranquillizzarla, la Minghetti è sembrata troppo turbata e consapevole che il suo partner possa comunque non riuscire a ignorare la vicenda emersa in puntata.

Grande Fratello, terremoto in vista: Mariavittoria vuole andare via

Tutto è nato poco prima che Alfonso D’Apice venisse eliminato dal Grande Fratello. Lui ha infatti rivelato, a proposito di Mariavittoria: “Mi hai detto a dicembre che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio“. Il fidanzato di MaVi si è inevitabilmente arrabbiato e ha chiesto spiegazioni alla gieffina. Le ha chiesto di giurare che non fosse vero e lei ha reagito così: “Non posso giurare. Ti dico che nelle intenzioni non c’era quello che ha detto lui. Io magari gli ho detto che volevo conoscerlo meglio ma come persona”.

Successivamente Tommaso si è calmato e ha deciso di darle un bacio, rasserenandola: “Ti perdono, andiamo avanti, basta sapere che ora ci amiamo”. Ma Mariavittoria non è apparsa per niente tranquilla: “No, è inutile che ti bacio, tanto dopo torni sull’argomento. Allora è meglio chiarire adesso e parlare, non è che non ti voglio baciare ma tu comunque mi rinfaccerai questa cosa. Voglio uscire da questa casa perché altrimenti distruggo la relazione con te“.

Mavi prima ha detto " io voglio uscire da qua perché continuando così ho paura di rovinare la relazione con te" #tommavi — Memo (@Commentionesti) February 18, 2025

MaVi ha poi concluso il suo discorso, affermando: “Mi sono rotta troppo, sto male e voglo andarmene altrimenti rovino tutto”. Staremo a vedere se davvero chiederà di andarsene oppure se sia stato solo un momento di sfogo e quindi potrà continuare l’avventura col supporto di Tommaso.