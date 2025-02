All’interno della casa del Grande Fratello, la relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha catturato l’attenzione del pubblico e dei coinquilini, caratterizzandosi per alti e bassi che hanno messo a dura prova il loro legame. Fin dai primi giorni, la complicità tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana è stata evidente, culminando in momenti di intimità che hanno fatto sognare i fan del programma. Tuttavia, la serenità della coppia è stata spesso minata da episodi di gelosia, in particolare da parte di Helena nei confronti di Shaila Gatta.

La ballerina napoletana, con la sua personalità esuberante, ha instaurato rapporti di amicizia con diversi concorrenti, tra cui lo stesso Javier. Questa vicinanza ha scatenato l’insicurezza di Helena, portandola a manifestare apertamente il suo disagio. La gelosia di Helena non è passata inosservata a Javier, il quale ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro della loro relazione. In una conversazione con Mattia Fumagalli, Javier ha dichiarato: “A volte è indifendibile, non voglio una relazione così”.





Helena e Javier ai ferri corti: lei è troppo gelosa di Shaila

Queste parole riflettono i dubbi del pallavolista sulla possibilità di portare avanti un rapporto caratterizzato da continui conflitti e incomprensioni. D’altro canto, Shaila ha espresso scetticismo sulla sincerità del legame tra Helena e Javier. In una conversazione con alcuni coinquilini, la ballerina ha affermato: “Sceneggiata, non ci crede nessuno”. Questa dichiarazione mette in dubbio l’autenticità della relazione, suggerendo che possa trattarsi di una strategia per attirare l’attenzione del pubblico.

Solo nelle ultime ore poi un altro fatto. Sembra che Javier abbia fatto dei complimenti a Shaila riguardo il cibo e non solo. Questo però ha fatto andare su tutte le furie Helena che ha reagito male. Più tardi i due si sono ritrovati in giardino per parlare un po’ e Javier ad un tratto ha chiesto alla compagna di non urlare perché non voleva farsi sentire da tutti. Tuttavia, le tensioni non si sono limitate al triangolo Helena-Javier-Shaila.

All’interno della casa, altri concorrenti hanno espresso opinioni sulla coppia. Zeudi Di Palma, ad esempio, ha dichiarato: “Si vogliono solo sessualmente”, insinuando che tra Helena e Javier ci sia più attrazione fisica che un vero sentimento. Sembra che Helena non sopporti proprio che Javier abbia un qualche tipo di rapporto con nessuno, sopratutto con chi ha ferito Helena in passato. Bene? Male? Non sta a noi dirlo.

