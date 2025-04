Nemmeno una settimana dall’inizio di The Couple, il nuovo reality game targato Canale 5, e già i concorrenti stanno mettendo a dura prova la pazienza degli autori. In particolare, Antonino Spinalbese — ex compagno di Belen Rodriguez — è stato più volte richiamato all’ordine per comportamenti sopra le righe che hanno costretto la produzione a intervenire.

L’episodio più discusso si è verificato nella serata di ieri, mentre i concorrenti erano in cucina. Spinalbese e Brigitta Boccoli, in un momento di goliardia, si sono arrampicati sul piano cottura, trasformandolo in un palcoscenico improvvisato. Un gesto che ha immediatamente ricordato ai telespettatori le scene viste anni fa al Grande Fratello, dove il piano cucina veniva spesso usato come letto, divano o punto d’incontro per effusioni amorose. Brigitta è salita per prima, seguita subito dopo da Antonino, che ha incitato gli altri a fare lo stesso: “Ragazzi venite tutti, tutti qui sopra dai!”.

Manila Nazzaro, visibilmente preoccupata per la sicurezza e il rispetto delle regole, ha subito cercato di fermarli: “Scendi. Ragazzi no, no, no!”. Ma il gioco è durato pochi secondi. Una voce fuori campo, appartenente a uno degli autori, ha interrotto la scena con un secco richiamo: “Antonino e Brigitta, venite subito in confessionale”.

Il video dell’accaduto è rapidamente finito sui social, diventando virale nel giro di poche ore. Ma per Spinalbese non era ancora finita. La giornata movimentata di Antonino si è conclusa con un altro scherzo, questa volta ai danni degli altri concorrenti. Approfittando di un momento in bagno, ha sistemato un cordone dietro una porta, nascosto dietro la tenda, con l’intento di sorprendere chiunque passasse. “Morbido, giusto per…”, ha detto ironicamente. Lo scherzo, potenzialmente pericoloso, è stato interrotto dall’ennesimo richiamo della produzione: “Antonino in confessionale”.

il parrucchiere già richiamato mi sento a casa #thecouple pic.twitter.com/WCispN2lF3 — marti💐 (@miniaairr) April 9, 2025

lui che vuole fare uno scherzo per poi essere richiamato di nuovo non te lo puoi inventare casa mia😭



#thecouple pic.twitter.com/Kz8kI9QINC — marti💐 (@miniaairr) April 10, 2025

Se il buongiorno si vede dal mattino, The Couple promette scintille. Ma a quanto pare, prima ancora delle dinamiche tra le coppie, a tenere banco sono i richiami disciplinari. E Spinalbese, per ora, sembra essere il protagonista assoluto — anche se non nel modo in cui gli autori avevano probabilmente immaginato.

Oltre qualche richiamo, Antonino si è reso protagonista anche di un momento commuovente, quando ha ricordato l’incontro con sua figlia Luna dopo l’uscita dal Grande Fratello, dopo parecchi mesi senza vedersi: “Ecco quella è stata un’emozione che non posso proprio scordare. Io sono molto legato a mia figlia e la amo tantissimo. Ci siamo incontrati alla perfezione. Io mi ero nascosto, mia madre era andata a prenderla e l’ha portata a casa. A un certo punto io sono uscito dalla camera, lei ha fatto tutto il corridoio ed è rimasta incredula. Mi guardava e poi mi abbracciava, poi mi riguardava e mi riabbracciava, è stato bello. Si metteva vicino a me e mi dava il bacino”. Parole che hanno scaldato il cuore del pubblico