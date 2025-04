“Per te è finita: sei fuori”. Anticipazioni Amici 24, caos e polemiche dopo l’annuncio del nome dell’eliminata

Si è svolta ieri, mercoledì 10 aprile, la registrazione della quarta puntata del serale di Amici 24, il talent show condotto da Maria De Filippi che continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico settimana dopo settimana. Come accaduto nelle precedenti puntate, anche in questo nuovo appuntamento solo un concorrente ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola. Tuttavia, la scelta dell’eliminato ha generato non poche polemiche, alimentate da dinamiche interne alle squadre e dalle reazioni dei fan.

>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa

Nel corso delle tre manches, i concorrenti si sono sfidati senza esclusione di colpi, e alla fine sono emersi tre eliminati provvisori. A dover lottare per restare in gara sono stati due cantanti, entrambi molto seguiti: Chiamamifaro, del team Zerbi-Celentano, e Senza Cri, appartenente alla squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Una sfida che ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori più attenti, vista la delicatezza degli equilibri all’interno dei due gruppi.





Amici 24, chi è l’eliminato della quarta puntata del serale

In particolare, l’eventuale uscita di Senza Cri potrebbe rappresentare un duro colpo per il team Cuccarini-Emanuel Lo. Se la cantante dovesse infatti lasciare il programma, l’unico allievo rimasto in gara per la squadra sarebbe il ballerino Francesco, che si troverebbe a dover affrontare da solo le prossime, e ancora numerose, puntate del serale. Proprio per questo motivo, diverse indiscrezioni riportate sui social sostengono che l’eliminata definitiva sarà Chiamamifaro, una decisione che già preannuncia accese reazioni da parte del pubblico.

Come da tradizione, la fase conclusiva del verdetto non si è consumata sul palco. I due concorrenti ancora in bilico hanno fatto ritorno nella casetta, dove hanno avuto un momento privato con Maria De Filippi per riflettere su quanto accaduto. È stato solo in quel frangente, lontano dai riflettori, che è stato comunicato a uno dei due il verdetto finale, con l’invito a lasciare il programma. Un momento di forte tensione e di grande emozione che, come sempre, sarà trasmesso in differita durante la messa in onda.

Il pubblico dovrà dunque attendere la sera di sabato per scoprire chi tra Chiamamifaro e Senza Cri avrà dovuto lasciare definitivamente il palco di Amici 24. La puntata, già registrata, sarà trasmessa integralmente su Canale 5 e svelerà ogni dettaglio di questa quarta intensa serata, tra performance, sorprese e decisioni che non mancheranno di far discutere anche nei giorni successivi. Eppure non appena si è diffusa la notizia che Chiamamifaro potrebbe lasciare la scuola il pubblico si è scatenato: “Vergogna”. “Ma che cos’hanno i giudici contro i ragazzi di talento?”. “Basta, io no lo guardo più”, alcuni dei commenti apparsi sui social.