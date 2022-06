Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la crisi e la rottura definitiva della coppia? L’ultima segnalazione ha senza dubbio sollevato diversi dubbi a riguardo. Aria di crisi e indizi sparsi farebbero pensare al raggiungimento del capolinea. Ma non sarebbe la prima volta che i fan assistono a un loro allontanamento. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Di recente, sarebbe stato proprio Sossio Aruta ad aver condiviso su Instagram Story Sossio Aruta l’immagine di una fiamma accesa e una scritta “Tutto ha un inizio e una fine”. Pochi minuti per mettere in circolo la notizia del raggiungimento di un capolinea. Ma è davvero questa la situazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Insomma, è davvero aria di crisi?





Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la crisi

Pare inoltre che l’ex cavaliere e dama UeD abbiano di recente smesso di seguirsi su Instagram. Poi silenzio e nessuna conferma o smentita fino a quando è Ursula Bennardo a dire qualcosa a riguardo. “Sossio? Dorme, Bianca ancora no”, ha riferito la Bennardo, postando una fotografia in cui la si vede con la figlia e con il compagno. (Ursula Bennardo, una furia dopo l’attacco).

Stando alle parole di Ursula Bennardo pare che il polverone possa essere spazzato via del tutto senza lasciare ulteriori tracce di dubbio. Chi vive il mondo dello spettacolo e della notorietà sa bene di potersi trovare molto spesso interessato in qualche vortice mediatico senza alcuna fondatezza e forse è questo il caso di dirlo: la smentita.

Ciò non toglie che per alcuni utenti il sospetto di una crisi passeggera rimane tale e quale. Eppure la coppia UeD ha sempre assicurato ai fan di concedere sempre e solo la verità, quindi fino a prova contraria, nessuna rottura tra i due. Quindi i fan per il momento possono tornare a dormire sogni più sereni e sperare che per loro continui a procedere per il meglio.

