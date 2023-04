“Tutto saltato all’ultimo”. Sonia Bruganelli, la notizia è clamorosa. E scoppia subito il caso

Clamorosa notizia su Sonia Bruganelli, infatti era stata presa una decisione dall’opinionista del GF Vip 7 che doveva concretizzarsi tra non molto. Ma a sorpresa tutto sarebbe incredibilmente saltato e c’è una coincidenza, anche se non tutti ci credono realmente. Questo cambio di rotta è arrivato pochi giorni dopo le voci riguardanti la sua imminente separazione dal marito Paolo Bonolis, poi smentita categoricamente dalla coppia attraverso un video postato sui loro profili social.

Sonia Bruganelli doveva essere presente in una trasmissione, pare in compagnia della figlia, ma ora la decisione presa è stata totalmente differente. Non sappiamo se sia stata lei in prima persona a cambiare idea o se si sia trattata di una scelta assunta dal programma in questione. Sta di fatto che il sito Dagospia ha rincarato la dose, attaccando duramente la coniuge di Bonolis. Chissà se lei replicherà a queste nuove frecciatine, che riguardano appunto la sua vita privata.

Sonia Bruganelli, la decisione clamorosa

Dopo che su Sonia Bruganelli era circolata l’indiscrezione che dovesse annunciare la decisione di separarsi da Paolo Bonolis, con tanto di comunicazione da fare a Verissimo, era prontamente giunta la risposta della donna: “Sarò a Verissimo, sì, ma insieme a mia figlia Adele”. Il portale Dagospia non ha mai accettato questa versione dei fatti e ora è tornato al contrattacco, dando in anteprima una notizia sorprendente. Infatti, sembra che non si presenterà da Silvia Toffanin in trasmissione.

Quindi, non vedremo Bruganelli in studio a Verissimo e Dagospia ha commentato così la news: “L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse Sonia Bruganelli non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video ‘gag-gata’ di smentita insieme al marito?“. Non c’è stata ancora una dichiarazione da parte di Sonia e nemmeno di Paolo Bonolis, dopo quella già fatta nei giorni scorsi. Il mistero si infittisce e il pubblico è curioso di conoscere tutta la verità al più presto.

Nessuno è stato ancora in grado di accertare come stiano davvero le cose, infatti abbiamo notizie decisamente di tenore opposto. Sonia e Paolo respingono con forza i rumor sulla rottura, mentre Dagospia continua a ribadire il concetto.