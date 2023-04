Nelle scorse ore si è parlato molto riguardo la sedicente separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A divulgare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che ha poi fatto da trampolino a tutti gli altri. Le parole usate dalla testata sono state: “La coppia scoppia – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e la Bruganelli. La comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo”. La cosa poteva essere verosimile visto che qualche tempo fa proprio Sonia Bruganelli aveva confessato: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate”.

Ha continuato Sonia: “Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”. A quel punto la notizia è stata ripresa anche da Biccy che ha postato tutto sui social. Ed è proprio in questo momento che Sonia Bruganelli, grande fan del magazine scandalistico, ha commentato su Twitter: “A Verissimo andrò con mia figlia Adele“.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la verità sulla separazione

Apriti cielo. Poco dopo anche Paolo Bonolis ha deciso si mettere qualche puntino sulla i commentano questa vicenda. “Siamo in difficoltà perché mi ha fatto vedere che è uscita questa cosa su Dagospia e Biccy che ci siamo separati. Siamo molto in difficoltà perché adesso che facciamo?”.

E ancora Paolo Bonolis: “Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di cavolate? Mo che facciamo? C’è un dilemma morale. Ce l’hanno detto adesso”.

Conclude poi: “Dovremmo parlarne con i figli, nel caso fosse, prima che dicessero tutte queste cavolate, anzi, le informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti. Fatevi sempre la vita degli altri. Ad oggi non c’è una conferma o una smentita, non c’è niente. Sono indeciso, il destino parlerà. Fatevi i ca**i vostri“. Insomma, tutto fumo e niente arrosto per gli amanti del gossip. La coppia Paolo Bonolis – Sonia Bruganelli non scoppia.

