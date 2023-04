Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la notizia flash arriva da Dagospia: si sono lasciati. Sarebbe finita (condizionale d’obbligo) tra la produttrice e opinionista del GF Vip e il conduttore, insieme da 25 anni e 3 figli, Silvia, Davide e Adele. Le voci di una crisi circolano da tempo e la confessione di dormire in due case separate le aveva rafforzate.

“Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate – aveva spiegato nelle interviste di qualche tempo fa Sonia Bruganelli – Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”.

Leggi anche: “Io e mia moglie…”. Paolo Bonolis, confessione choc su Sonia Bruganelli. Pubblico di Pio e Amedeo gelati





Sonia Bruganelli Paolo Bonolis “si sono lasciati”

Poi però la recentissima intervista al sito Leggo appena finito il GF Vip 7 sembrava aver spazzato via le chiacchiere sulla crisi: “Se dopo tutta questa esposizione al GF Vip, ho voglia di un programma tutto mio? Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”.

Ma secondo Dagospia le cose vanno diversamente e la coppia, al momento con la bocca cucita, sarebbe pronta a ufficializzare la separazione a Verissimo nella prossima puntata. “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

“I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”. Come detto, per ora nessun commento ma l’ultimo post di lei sarebbe eloquente in tal senso. “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”, ha scritto.