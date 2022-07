Sonia Bruganelli al GF Vip 7 non piace. Almeno a una parte del pubblico. La decisione di puntare di nuovo su la moglie di Paolo Bonolis è arrivata all’improvviso dopo che, nelle settimane scorse, più volte era arrivata il no per un remake nel ruolo di opinionista. Nel dettaglio Sonia aveva dichiarato: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di Alfonso Signorini che non è disposto a fare a meno della sua sagacia e intelligenza.





Sonia Bruganelli al GF Vip 7, critiche social dai fan del programma



Alfonso Signorini, secondo le indiscrezioni, avrebbe infatti corteggiato a lungo la moglie di Bonolis per convincerla a tornare dopo l’esperienza di quest’anno e pare che lei abbia accettato, nonostante gli impegni come produttrice tv sempre per contro di Mediaset.Eppure, come detto, molti non hanno gradito. “No, lei non mi piace”, “Ma chi la vuole”, “Nella scorsa edizione non è piaciuta a nessuno e la riscegliete?”, “Lei è arrogante e antipatica”. (Leggi anche “Gli amori finiscono”. Sonia Bruganelli si fa scappare cose forti. E subito voci su Paolo Bonolis)



“Menomale che aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata”, ha ricordato un utente del web. E ancora: “Lei no, era odiata da tutti”, “L’anno scorso giustificava i prepotenti come lei”, “Una pessima scelta quella di riprenderla come opinionista”, si legge anche su Twitter e Facebook in queste ore.



Insomma, per Sonia una partenza già in salita. Così mentre è anche la seconda opinionista è stata scelta. Al posto di Adriana Volpe ci sarà Orietta Berti, che non prenderà parte a The Voice Senior avendo firmato con Mediaset. Un duo davvero insolito quello che si creerebbe tra lei e Sonia Bruganelli. Non resta che aspettare la pertenza del programma.

“Lei 20 anni fa era una…”. Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli non si trattiene con Laura Freddi