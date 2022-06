E chi lo avrebbe mai detto che Sonia Bruganelli e Laura Freddi fossero amiche in questo modo. Le due, che in comune hanno l’amore per Paolo Bonolis, erano ospiti a Oggi è un altro giorno. La padrona di casa Serena Bortone le ha messe subito a loro agio e le due si sono letteralmente scatenate tra confessioni e attestati di stima reciproca. E naturalmente, tra i tanti argomenti affrontati nel salotto di Rai1, anche quello relativo alla oramai antica relazione che la ex ragazza di Non è la Rai e l’odierno marito di Sonia, Paolo Bonolis.

L’uomo poco più tardi infatti, una volta terminata la storia con Laura, ha sposato la Bruganelli con la quale ha poi avuto tre figli. E come dicevamo, tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi c’è un bel rapporto. La cosa non è nuova, visto che lo abbiamo scoperto quando, tempo fa, in occasione della partecipazione di Freddi al GF Vip al posto dell’opinionista.

Adesso invece, di fronte alla Bortone, le due hanno fatto un ulteriore passo avanti (pubblico) della loro amicizia. Sonia Bruganelli e Laura Freddi hanno ribadito, attraverso uno scambio di battute che le due si vogliono un gran bene e il loro punto in comune è proprio Bonolis. A proposito di questo, la Bruganelli ha detto davanti all’amica che ascoltava con un certo imbarazzo: “Secondo me era la donna per lui, era la sua anima gemella”.

“Non è vero, non ero una donna, ma una ragazzina”, ha poi commentato Laura che ha tentato di sviare il discorso per parlare della loro amicizia. Ma nulla da fare: Sonia ha chiesto a Laura di alzarsi: “Tu la vedi adesso che ha qualche rughetta, ma questa a 20 anni era una freg**” ha aggiunto la moglie di Bonolis. Imbarazzo totale in studio per la parola non proprio consona in un ambiente come quello (in quella fascia oraria e su quel canale, Ndr).

Perdonata per la gaffe epica, Sonia ha continuato: “L’ho odiata per un sacco di tempo”. Poi ha ammesso: “Poi l’ho conosciuta… E’ un gattino”. Insomma, il rapporto tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi è dolcissimo, o almeno è quello che fanno sembrare.

