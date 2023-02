Sonia Bruganelli, il pubblico del GF Vip 7 senza parole. L’opinionista del reality show di Alfonso Signorini sta portando a termine un’edizione densa di colpi di scena. Con il suo noto sarcasmo e la sua schiettezza, Sonia vanta un seguito numerosissimo di fan, e com’è noto, anche di hater. E di tutta risposta a questi ultimi, ennesima lezione di stile in puntata dalla dolce metà di Paolo Bonolis. Ecco quale abito ha indossato.

Il vestito di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 è un vero lusso. Non sorprende affatto trovare la nota opinionista e imprenditrice indossare abiti di un certo valore. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha superato se stessa, facendo il suo ingresso nello studio televisivo con un tubino decisamente originale e stravagante.

Leggi anche: “Tutte cazz***, so cosa ha fatto”. GF Vip, Veleno su Sonia Bruganelli. Onestini non si trattiene





Il vestito di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 è un vero lusso: tubino a tre colori e prezzo da capogiro

Un tubino a tre colori,ovvero osso, nero e bianco, a maniche stile bomber e coordinato a un paio di décolleté bianche, tutto ulteriormente impreziosito con orecchini color argento a forma di cerchio e una collana girocollo. Impossibile non restare colpiti da uno stile che riesce sempre a fare la differenza e che ovviamente si rivela essere non proprio alla portata di tutti. Trattasi nello specifico di un abito in Jacquard di Alexander McQUEEN, che supera nettamente il valore del precedente vestito rosso di Valentino che costa ben 2.400 euro.

Il tubino a tre colori di Sonia Bruganelli indossato nel corso della 36esima puntata del reality show vanta un prezzo ancora più alto raggiungendo i 2.590 €. Il tubino vanta inoltre il dettaglio della stampa Mushroom Spores nera, rossa e bianca e è interamente in maglia a coste a contrasto. Insomma, il pubblico questa volta è stato davvero colto di sorpresa: il tubino è riuscito a risaltare i colori di Sonia e il profilo di una fisicità decisamente sensuale ma con stile.

E per tornare alle sorti del programma, nel corso della puntata del GF Vip 7 Sonia Bruganelli si è nuovamente espressa a favore di Antonella Fiordelisi: “Non capisco come mai Edoardo non si concentri sul rapporto con Antonella. Il problema è lei, perché tu non sei in grado di gestirla. Hai capito che ha questo atteggiamento infantile, ma invece di tranquillizzare una bambina che dici di amare, dici che tu Micol continuerai a vederla. Ma diglielo a lei, ditelo fra di voi. Io penso che voi siate profondamente diversi. Penso che lei si è presentata in un certo modo e tu sei rimasto molto attratto. Devi capire se sei in grado di gestire questo rapporto”.