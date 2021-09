C’era grande attesa al Grande Fratello Vip per assistere al confronto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste che qualche ora prima si erano punzecchiate sui social. Il tutto è iniziato per colpa di una foto postata dalla moglie di Paolo Bonolis: un selfie con Giancarlo Magalli ex collega di Adriana Volpe con cui non corre buon sangue. A corredo della foto la didascalia recita: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti”.

Immediata la risposta di Adriana Volpe che, prima su Instagram e poi su Twitter, ha ironizzato sull’accaduto: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”. A questa reazione sono seguiti, com’era logico aspettarsi, diversi articoli sulla rivalità delle due ai quali Sonia Bruganelli ha replicato ancora una volta su Instagram: “Ma voi siete tutti pazzi. Comunque un po’ di visibilità non fa mai male, posso solo presumere questo ormai!”.

In puntata Alfonso Signorini ha approfondito la questione. E anche in studio il confronto è stato abbastanza acceso: “Quella foto ha un significato. Ti ritengo abbastanza intelligente da poterlo capire da sola. Hai detto che non sono tua amica”, ha esordito Adriana Volpe, offesa dal post della Bruganelli che ha risposto: “Perché, lo siamo? Neanche ci conosciamo. Io ho provato a venirti incontro sin dal primo giorno, ma tu, dal secondo, hai deciso che non avresti salutato né guardato nessuno. Certo che non siamo amiche”.





“La realtà è che io e mio marito siamo stati al ristorante con quattro persone tra cui Magalli, che, sapendo della mia esperienza qui, mi ha chiesto come mi trovassi con Adriana e io gli ho risposto che siamo molto diverse», ha detto la Bruganelli, che con Adriana Volpe avrebbe cercato di imbastire un confronto privato. “Stavamo lì e gli ho chiesto di fare la foto, sono stata leggera, ma pensavo che lei avesse una forza diversa da quella che ha. Le ho scritto su Whatsapp per avvisarla, ma lei ha voluto rispondere in maniera pubblica”.

Dopo la puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha ripreso possesso dei suoi profili social e ha documentato una piccola disavventura. L’hairstylist infatti ha avuto qualche difficoltà a sciogliere l’acconciatura dell’opinionista. Lei l’ha presa sul ridere, mentre i parrucchieri armeggiavano con attrezzi del mestiere, con la speranza di liberare i suoi capelli dallo chignon: “Bello lo chignon ma vuoi mettere toglierlo con la Tronchesa?! […] Grazie a tutti quelli che ci hanno fatti i complimenti però vi dico che se volete questa acconciatura poi vi dovete munire di una tronchesa” ha ironizzato la Sonia Bruganelli.