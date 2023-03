Incredibile rivelazione di Sonia Bruganelli sulla borsetta che sfoggia al GF Vip 7. Nelle scorse ore è stata intervistata e inevitabilmente la domanda non poteva che ricadere anche sull’accessorio, che porta con sé nello studio del reality show. Nei giorni scorsi la moglie di Paolo Bonolis ha intanto svelato praticamente in maniera ufficiale che non farà più parte del programma l’anno prossimo, infatti ha intenzione di lasciare il suo posto ad una persona giovane, che potrebbe esser Giulia Salemi o Soleil Sorge.

Intanto, uno dei misteri è ormai risolto. Sonia Bruganelli ha confessato cosa ha nella borsetta che mostra a tutti al GF Vip 7 e ciò che ha svelato ha lasciato tutti di stucco. Dobbiamo innanzitutto precisare che il suo costo è decisamente da urlo, infatti parliamo di una Hermes. Per comprarla bisogna sborsare ben 40mila euro, quindi tutto si poteva immaginare tranne ciò che ha rivelato l’opinionista della trasmissione Mediaset. E anche su questo fronte non mancheranno certamente delle polemiche.

Sonia Bruganelli, cosa ha dentro la borsetta che porta al GF Vip 7

In tante circostanze abbiamo visto Sonia Bruganelli con quella borsetta speciale, non a caso già tempo fa una telespettatrice del GF Vip 7 era rimasta entusiasta di questo accessorio: “No vabbè adoro, l’Hermes è nelle mani di Sonia. Wow, sei troppo bella con la tua borsetta”. Ora Tv Sorrisi e Canzoni le ha chiesto senza girarci troppo intorno: “Cosa ci mette dentro?“. E ha fatto un elenco delle cose che sono presenti e una di queste è davvero inaspettata. Mai nessuno ci avrebbe scommesso nemmeno un centesimo.

Ecco cosa mette nella borsetta Hermes l’opinionista Bruganelli: “Ci metto di tutto, le chiavi di casa se non mi apre nessuno quando torno alle 2.30 di notte. E poi l’acqua, un paio di calze arrotolate, avanzi di una pizzetta in un tovagliolo, gli auricolari perennemente scarichi e le caramelle per la gola. Qualsiasi cosa”. A fare rumore è stata soprattutto la pizzetta, che è inserita in una borsetta da 40mila euro. Quasi un paradosso per il pubblico, che ha comunque apprezzato la sincerità della coniuge di Bonolis.

NO VABBE' ADORO L'HERMES E' NELLE MANE DI SONIA😍😍🔥WOW SEI TROPPO BELLA CON LA TUA BORSETTA✨👜 #soniabruganelli pic.twitter.com/SaZ9Cio6Z9 — 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎🦋✨~ (@Gio_Gioo_) December 17, 2022

Intanto, al GF Vip 7 c’è la nuova rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lui ha esclamato: “Se sono arrabbiato con te? Tu con me non ci parli più, fine. Io non ho niente da nascondere ma tu con me non ci parli più, fine… basta. Tassativo, non te lo spiego neanche! Io con te ci parlerò una volta finito il programma e credimi non ho voglia di discutere. Ora non ho voglia di parlare”.