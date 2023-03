GF Vip 7, bomba su Daniele Dal Moro quando mancano poche ore alla puntata: a svelare tutto agli altri inquilini è stato Luca Onestini. Parole, quelle dell’ex Uomini e Donne, che non sono sfuggite a telecamere e fan subito in allarme. In queste settimane Daniele è stato spesso sotto pressione. La storia tra lui e Oriana continua a tenere banco con i commenti che non vengono risparmiati. “Oriana lascia perdere, mille volte meglio da sola! Non è possibile stare con qualcuno ed essere messi costantemente sotto torchio e avere paura delle sue reazioni”.



“Anche quando si è in buona fede, lui è la definizione del narcisista che pensa che il mondo giri intorno a lui facendola sentire sbagliata, e chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire”. E ancora: “Stimo Daniele, mi è sempre piaciuto già dal gf di qualche anno fa, è un bravo ragazzo. Ma mi sta portando a cambiare opinione su di lui. Per quanto Oriana sia quella che è, ne combina una al minuto, pensa alle telecamere e tutto il resto, ritengo che Daniele stia cominciando a frantumare i coglioni più del solito a Oriana”.

GF Vip 7, Luca Onestini rivela: “Daniele vuole lasciare il gioco”



E ancora: “Agli altri concorrenti, ma soprattutto al pubblico. Forse è ora di uscire e mi dispiace dirlo perché sono sempre un suo grande fan, ma ritengo che non sia più lucido e faccia cagate su cagate tipo quest’ultima dove Oriana non ha praticamente fatto nulla si è montato un film lui da solo. Poi questo modo arrogante che ha in una discussione se prima lo si accettava adesso risulta pesante ed eccessivo per queste cose futili”.



Tornando a Luca Onestini, dopo che Oriana Marzoli ha chiesto se Daniele fosse uscito dal confessionale, ha intendere l’intenzione di Daniele Dal Moro di abbandonare la Casa del GF Vip. “Succedono cose strane. Mai vista una roba del genere, tu mai visto?”. Così mentre Oriana ha continuato a guardare verso il salone per capire se riusciva a vedere o meno Daniele.



Oriana Marzoli che poi ha detto: “Neanch’io. In più non è che dev’essere stressato, mi sembra un po’ esagerato. Uscire per quello, non è successo niente. Dai! Ti può dare fastidio sì, mi sembra una cosa, una scelta un po’ esagerata. Devi uscire quando sei al limite e dici ‘Non ce la faccio’. Ma non per questo”.