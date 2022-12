Ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi del fatto che Sonia Bruganelli salterà le prossime 2 puntate del GF Vip 7. La donna, proprio come l’anno scorso, passerà le vacanze di natale negli Usa insieme alla famiglia. Così, si presuppone da contratto, l’opinionista sarà necessariamente sostituita per il tempo necessario. Ma la vera domanda che ci stiamo facendo da giorni è: chi prenderà il suo posto? Come abbiamo quindi raccontato, in lizza c’erano diversi nomi tra cui Adriana Volpe, tirata in ballo da Pipol News.

Niente di tutto ciò, ve lo diciamo subito: “Adriana Volpe, dalle sue Instagram stories si mostra sorridente a Cortina ad un evento – scrive Pipol – in compagnia del conduttore del GFVip Alfonso Signorini e Alex Belli. Come risaputo, la Volpe e Belli durante la scorsa edizione del reality, hanno avuto diversi scontri; pare però che i due, oggi, abbiano chiarito e il selfie che li ritrae sorridenti e felici sembra confermarlo.

Sonia Bruganelli: chi prenderà il suo posto al GF Vip 7

Nel frattempo Sonia Bruganelli, lascerà per quattro puntate la poltrona da opinionista al GFvip. Sarà proprio la Volpe a sostituirla?”. Più tardi sarà la Volpe stessa a smentire tutto. Alla fine però, a fare chiarezza, ci ha pensato il padrone di casa. Alfonso Signorini in collegamento col GF Vip Party, ha rivelato chi siederà sulla poltrona della moglie di Bonolis per le prossime due puntate.

“Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini”.

E ancora: “Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo”. Ora dai Pretelli, ma soprattutto da Soleil, ci si aspettano grandissime cose. In tanti sono certi che quello potrebbe essere il suo ruolo e che non sta facendo altro che prendere dimestichezza col suo prossimo lavoro.

