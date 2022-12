“Ci spiace, devi abbandonare il GF Vip”. L’avviso di Signorini arriva tardi. Fan contrariati

GF Vip 7, nella puntata che ha visto l’uscita di Luca Salatino il televoto non si è fermato: ad essere costretto ad abbandonare la Casa è stato Charlie Gnocchi. Il voto del pubblico non gli ha lasciato scampo: solo l’8% ha voltato per salvarlo contro il 30% incassato da Giaele, il 25% di Antonino, il 13% di Patrizia, il 12% di Attilio e il 12% di Sarah. Questa volta l’eliminazione per Gnocchi è definitiva, poiché ha già trovato lo scorso lunedì il biglietto di ritorno nel bussolotto. Una decisione che i fan non hanno preso benissimo: Charlie Gnocchi è stato infatti uno dei grandi protagonisti di questa edizione.



Celebri i suoi scontri con Daniele Dal Moro. Tutto era cominciato quando Charlie Gnocchi, senza microfono, si è avvicinato a Daniele Dal Moro. “Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip”, aveva detto l’ex tronista di Uomini e Donne. La discussione si era spostata in veranda. Con Daniele che aveva continuato.

GF Vip 7, Charlie Gnocchi eliminato al televoto



“Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondimi, te ne vai perché hai paura di avere una conversazione?”. “Io non sono un paraclo, mi hai dato un calcio nel clo che mi mandavi all’ospedale”, la replica di Gnocchi che si era infuriato: “Non parlo avanti gli altri, sono tutti tuoi amici. Vieni con me, andiamo a parlare”, le parole accompagnate da spinte e strattonate e la regia che staccava.



Pare che prima della lite Daniele Dal Moro avrebbe dato un calcio a Charlie Gnocchi. “Vai via altrimenti ti dò un’altra scarpata nel cu*o” sono state le parole dell’ex tronista, furioso con il suo inquilino. Non crede più ad una parola detta da Gnocchi: “La tua pagliacciata per me è finita oggi”.



Ora a rischiare l’eliminazione sono Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Le nomination iniziano con la comunicazione da parte di Alfonso Signorini delle immunità dei concorrenti, per le donne ì Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti, per gli uomini invece Luca Onestini e Daniele Dal Moro.