Lo abbiamo racontato mille volte di Luca Salatino e la voglia di tornare a casa dalla sua Soraia. Stavolta però, lo sta facendo davvero e il motivo è semplice: sono scadute le penali del GF Vip 7. Cosa significa? In pratica, nel contratto che ogni gippone fa con la produzione del reality, c’è una clausola che ‘costringe’ il concorrente a restare in gioco (tranne eliminazioni ecc.) col rischio di una penale se si dovesse abbandonare il gioco prima.

Ora, da quello che si capisce, le penali per Luca Salatino terminano il 31 dicembre, quindi dal primo giorno del nuovo anno, il giovane potrà tornare a casa dalla sua amata compagna. Per mesi l’ex pugile non ha fatto altro che piangere, lontano da lei, ora finalmente potrà riabbracciarla. Oltre a Salatino, anche tutti gli altri vipponi, la prossima settimana, dovranno scegliere se accettare di rimanere in gioco fino ad aprile o uscire dalla porta rossa. L’unico sicuro della propria scelta è proprio Luca Salatino, che ha detto a Nikita e Davide: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio”.

Luca Salatino e la voglia di tornare a casa dalla sua Soraia

E ancora Luca: “Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano”.

Salatino : “non ce la faccio più , voglio uscire”

Tavassi : “non te lo diranno mai , devi fare come ha fatto Antonino ,lo ha chiesto in confessionale e ha rivenuto l’ok per lunedì prossimo”

Salatino :”eh pure io, ho chiesto pure di uscire stasera” #gintonic #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/ZrBgqVWkDy — Luka El Niño (@therealking990) December 19, 2022

Poi dice Salatino: “No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto. Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo”.

luca salatino che piange per ogni canzone che mettono è così cringe💀#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/O6L1zTrJPp — miliardaria world🐍 (@worldgiaele) December 15, 2022

E conclude: “Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c…o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio”.

