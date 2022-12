Tensione alle stelle dopo l’ultima puntata del GF Vip 7. Dopo una serata coi coltelli in mano, Antonella Fiordelisi ha dato il meglio di sé nel dopo-puntata. Sembra infatti, che l’ex schermitrice si sia ubriacata e abbia iniziato a sparlare e barcollare per la casa. A riportarlo a Biccy, che tuttavia precisa che probabilmente la compagna di Edoardo ha fatto soltanto finta. “Ha iniziato a barcollare bevendo un sorso di Santero a stomaco pieno”.

Ma il fattaccio accade prima che Antonella decida di andarsi a coricare. Nel tragitto verso il letto, ha incontrato Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ovvero i due che l’hanno nominata. A quel punto la Fiordelisi è sbottata: “Fai il buffone e basta in puntata, fai l’amico con tutti ed è facile fare così. Tu vai dove va il vento!“, ha detto Antonella Fiordelisi a Tavassi, che ha immediatamente risposto: “Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto?”.

Leggi anche: “Io esco, torno a casa”. GF Vip 7, il concorrente abbandona definitivamente: “Adesso basta”





Antonella Fiordelisi, lo scontro acceso con Tavassi al GF Vip 7

E ancora: “Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema se n’è accorta che sei finta in puntata”.

Io non ho mai visto nessuna ragazza più imbarazzante di Antonella che si finge ubriaca per dare dell'ameba a Giaele 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/a8aeAZYvXU — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

“Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno“. Come se non bastasse, Tontonella ha provato anche a dirgliene quattro anche a Micol che però si è difesa egregiamente: “Fai in continuazione domande stupide, quindi ti consiglio di viverti questa esperienza per migliorare e correggere delle cose. Se il tuo scopo è allontanare il tuo fidanzato da me ci sei riuscita. Mi ha nominata, sei contenta”.

TAVASSI SENZA FRENI SBATTENDO IN FACCIA AD ANTONELLA LA REALTÀ DEI FATTI FINALMENTE QUALCUNO CHE LA FA SCENDERE DAL PIEDISTALLO CHE SI È CREATA DA SOLA #gfvip pic.twitter.com/xlSPfQKOzx — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 20, 2022

“Non possono essere 10 persone coailizzate perchè si sò svegliate la mattina contro Antonella, se 10 persona dicono A è A, perché ci sono certe dinamiche che portano ad avere lo stesso pensiero… Se tu continui a innescare poi non puoi piangere”



NICOOOOOOL 👏🏻#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/OGkSNPm4hR — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

A questo punto risponde la sorella di Clizia che dice, serafica: “Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non mi interessa niente di te. Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente”. Match point.

Leggi anche: “Una grande sorpresa per lui”. GF Vip 7: Alfonso Signorini ce l’ha fatta: accade in diretta