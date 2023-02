Una storia strappalacrime ai Soliti Ignoti, il programma in onda in prima serata su Rai 1. Il padrone di casa, Amadeus, reduce da un Festival di Sanremo incredibile, ha raccontato una storia atroce, nel presentare la coppia di partecipanti al gioco. Ha detto, leggendo una lettera stile Maria De Filippi: “Lui è nato in Armenia ed è cresciuto in Ucraina, dove si è laureato in Giurisprudenza, lavorando poi come consulente legale”.

E ancora: “Lei, invece, è italiana e fa l’ostetrica. Si sono conosciuti online tramite amici comuni”. Poi Amadeus dice ancora: “Hanno una figlia e fino all’anno scorso vivevano a Kiev. Quando è scoppiata la guerra, hanno messo qualcosa al volo dentro una valigia, hanno preso la bambina e sono scappati qui in Italia. Ovviamente gli auguriamo di poter tornare a vivere a Kiev un giorno”. Commozione in studio per una premessa del genere.

Poco dopo poi, il conduttore, anche per alleggerire un po’ la tensione del momento, ha detto, leggendo il foglio: “Non è C’è posta per te questa eh, mi sento come se fossi Maria De Filippi”. Chiaramente tutti sono scoppiati a ridere ed è partito un fragoroso applauso. Poi il padrone di casa ha continuato: “Non abbiamo buste da aprire qui, questa che vi sto raccontando è solamente la storia, in breve, dei nostri concorrenti”.

Poi dice Amadeus: “Erano due cittadini felici di Kiev fino al 24 febbraio del 2022, ora sono due ragazzi fiduciosi di poter tornare a vivere lì in futuro”. E ancora Amadeus sulla coppia di ospiti: “Ci tenevo a leggere la vostra storia perchè ultimamente è accaduto veramente di tutto”. Il gioco inizia e alla fine i due riescono anche a vincere e a scoprire il parente misterioso.

Alla fine la persona da trovare era proprio la figlia dell’ignota numero 3, come da loro indicato (non dell’ignoto numero 7, come molti avevano sospettato). Lieto fine quindi, al termine della puntata, dove i due si sono portati a casa la bellezza di 18.000€. Non si tratterà certo disuna delle vittorie più eclatanti di sempre, o una cifra delle più alte, ma sono soldi che a persone come loro fanno sicuramente molto comodo. Una bella puntata.

