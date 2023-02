“Sono bisessuale”, la rivelazione clamorosa di Francesco Mango. Momento di grande sorpresa nella puntata di ieri, mercoledì 15 febbraio, di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Numerosi come sempre i servizi trasmessi, come quello sui maltrattamenti agli anziani verificatisi in una casa di riposo ad Arma di Taggia. Poi si è parlato del caso di Isabella Noventa, la donna scomparsa nella notte tra il 15 e 16 gennaio del 2006 di cui sembra siano stati ritrovati i resti.

Spazio anche alla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, confermata dalla stessa influencer durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. E poi Marco Bellavia paparazzato mentre bacia l’ex fidanzata. Insomma, come al solito tanta carne al fuoco. Ma la notizia bomba è quella che riguarda Francesco Mango, il marito di Viola Valentino che qualche tempo aveva rivelato di essere affetto da disturbo bipolare. Ebbene stavolta ha fatto un’altra clamorosa rivelazione.

Leggi anche: “Una cosa gravissima”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole. Cala il gelo dopo la pesante accusa





Francesco Mango da Barbara D’Urso: “Sono bisessuale”

Francesco Mango è stato recentemente accusato sia di aver tradito la moglie sia di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Sulla prima accusa l’uomo ha negato tutto, poi ieri è tornato da Barbara D’Urso per fare un’altra rivelazione. Mango ha dichiarato di essere bisessuale e pure di avere avuto un’infatuazione per Vladimir Luxuria.

“Voglio lanciare questo sassolino che ho nel cuore – le parole di Francesco Mango – Io frequentavo le discoteche e vivevo a Roma. E ho preso una cantonata per Vladimir Luxuria a livello platonico. Non l’avevo mai conosciuta e avevo presto questa cotta. Da lì avevo capito che sono bisessuale platonico. Perché poi quando l’ho raccontato a mia madre, tac, automaticamente fuori casa subito: goodbye. Queste dicerie per anni dopo… fanno male, alla fine come dice mia moglie e il mio migliore amico… mi sono levato il sassolino e sto meglio. So che dire che sono bisessuale non è scioccante”.

Francesco Mango, marito di Viola Valentino: "Sono bisessuale e mia moglie lo ha accettato" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/SXiyVfP4um — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 15, 2023

“Mia moglie Viola sa che sono bisessuale – ha detto Francesco Mango – La cattiverie delle persone che mi hanno scritto cose brutte per anni. Se ho mai tradito Viola? No! Questa confessione ha senso per me e ora starò un’altra settimana a letto. So che non è una malattia essere bisessuale. Non è che ora sono innamorato di Vlady, è una cosa successa anni fa. Ora dico che potrei innamorarmi di chiunque. Sono rimasto solo fuori da qui. Questa mia cosa non l’ho mai detta se non a mia madre e a mia moglie. La gente è cattiva, mi scrivono delle cose brutte. Sono anche bipolare, ma sono cose separate questa e la bisessualità. Ma quando esco di qui rimango solo fidatevi”.

“Silenzio tutti, silenzio”. Putiferio a Pomeriggio 5, l’ospite fugge dalla diretta. D’Urso basita: cosa è successo