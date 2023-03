Soleil Sorge, il racconto della madre in diretta tv. Il salotto televisivo di Verissimo, con alla guida del timone Silvia Toffanin, ha ospitato madre e figlia. Telecamere fisse sui loro sguardi commossi non appena ha avuto inizio il doloroso racconto della malattia di Wendy che per la terza volta nella sua vita si trova nel pieno della lotta con il tumore.

La mamma di Soleil Sorge lotta di nuovo contro un tumore. Ad accogliere calorosamente madre e figlia, il pubblico di Verissimo che non poteva immaginare quanto dolore ma anche quanta forza si nascondesse dietro il sorriso di Wendy. La donna, mamma dell’influenzer, purtroppo si trova a combattere contro la grave malattia per la terza volta. E sempre al suo fianco, pronta a sostenerla, Soleil Sorge. Madre e figlia si sono lasciate andare al doloroso racconto, seppur nella consapevolezza che l’unione faccia davvero la forza.

La mamma di Soleil Sorge lotta di nuovo contro un tumore: il racconto commovente davanti alle telecamere di Verissimo

“Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo”, sono state le parole di Soleil Sorge pronunciate con gli occhi lucidi. Wendy ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2007 che sembrava essere stato sconfitto. Purtroppo a distanza di alcuni anni, nel 2012 la donna scopre che la malattia è tornata. Per la seconda volta la donna pensava di averlo sconfitto definitivamente ma purtroppo anche in questo caso è avvenuta la ricaduta: “Quando mamma si è ammalata per la prima volta ero molto piccola. Perdere uno dei miei genitori è sempre stato uno dei miei incubi più grandi e solo oggi riesco a parlarne”.

Soleil Sorge poi aggiunge: “Oggi però trovo forza nella mia maturità. Oggi sono abbastanza adulta per starle vicino e, soprattutto, per dare il giusto valore al tempo che passo accanto a lei” e ancora: “Quando lei torna dagli Usa stiamo sempre insieme, in alternativa ci sentiamo per telefono via FaceTime”. Un rapporto madre-figlia esemplare, Soleil non lo nasconde: “Che sei la mia idola lo sai, prendo esempio da te costantemente“, ha esordito l’ex gieffina voltandosi verso la madre. E Wendy: “Io sono molto orgogliosa di mia figlia, soprattutto come essere umano”.

Un momento televisivo decisamente commovente che ha lasciato ampio spazio alle emozioni ma anche alla riflessione sull’amore, la migliore medicina per chi soffre un male come quello che sta vivendo la signora Wendy. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere Wendy Kay nel corso di un’edizione del 2020 di “Pechino Express” a cui ha preso parte proprio insieme alla figlia.