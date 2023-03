Soleil Sorge, la notizia è una vera ‘bomba’. Circa un mese fa a parlare della situazione sentimentale dell’ex gieffina ci ha pensato Alessandro Rosica facendo il nome di un altro ex concorrente del GF Vip 6. ovvero Gianluca Costantino: “Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande fratello vip?!? Amicizia “quasi speciale” bloccata solo dall’ostacolo “ex di Soleil” proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno. Ad oggi Soleil ha lasciato quel ragazzo e ha iniziato a frequentare niente meno che Gianluca Costantino, avete sentito bene, Gianluca Costantino”. E o

La rottura tra Soleil Sorge e il fidanzato, l’annuncio scoop di Chi diretto da Alfonso Signorini. Triangolo amoroso Belli-Duran-Sorge poi nuove indiscrezioni su una presunta nuova fiamma: la vita sentimentale di Soleil Sorge sembra essere stata sempre come miele per il mondo del gossip. Mini vacanza con Gianluca Costantino che per molti sarebbe stato il miraggio di qualcosa in più di un’amicizia, poi rimasta tale, e poi un nome, quello dell’imprenditore siciliano Carlo Domigo, che pare abbia davvero conquistato il cuore di Sole. Ma tutto questo accadeva prima che l’annuncio facesse crollare del tutto i sogni dei fan.

La rottura tra Soleil Sorge e il fidanzato Carlo, l’annuncio di Chi

Stando a quanto riportato sul settimanale Chi, pare che Soleil Sorge e il fidanzato Carlo abbiano raggiunto il capolinea definitivo. Si legge sulla testata giornalistica diretta da Alfonso Signorini: “La storia tra la showgirl ed ex gieffina e Carlo, dopo qualche tentativo di recupero, è finita. Soleil, sempre corteggiatissima, adesso balla da sola”. E secondo alcune indiscrezioni la storia con Carlo sembra risalire ancora prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Soleil Sorge, per poi venire confermata solo lo scorso gennaio.

La notizia della rottura di coppia rappresenta solo un rumor che al momento non troverebbe conferma da parte dei diretti interessati. D’altronde non sarebbe la prima volta che accade. Già nel mese di gennaio Soleil Sorge avrebbe deciso di partire per Sharm-El-Sheikhr insieme ad alcuni amici, tra cui Gianluca Costantino. E dopo il selfie con il caro amico condiviso sui social, ecco diffondersi rapidamente anche la notizia della rottura tra lei e Carlo.

I fan non possono che attendere che qualche parola spesa a riguardo da parte dell’ex gieffina chiarisca una volta per tutte la situazione. E nell’attesa, altra indiscrezione che sembra aver colpito l’attenzione del pubblico, riguarda invece la vita professionale di Sole. Tutto sarebbe accaduto quando Sonia Bruganelli ha svelato di voler lasciare spazio ad un volto giovane in vista della prossima edizione del reality: “Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF, come Giulia Salemi o Soleil Sorge, abbiano questa possibilità”, ha aggiunto la moglie di Paolo Bonolis.