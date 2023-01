Soleil Sorge è tornata prepotentemente a far parlare di sé, nei giorni scorsi era sta pizzicata a cena con Delia Duran e Alex Belli, la coppia con la quale aveva sollevato non poche polemiche all’interno del Grande Fratello. I tre protagonisti dello scatto sono apparsi felici e sorridenti nel corso di una cena: “Cene speciali” recita la didascalia alla foto che vedrebbe Soleil sorridente in primo piano con sullo sfondo la coppia abbracciata. Un modo come un altro, secondo alcuni, per deporre l’ascia di guerra.



Per Soleil è stato un anno particolarmente intenso. Lo scorso novembre era uscito anche il suo primo libro, una grande emozione. Raccontava Sole: “Il mio “Manuale della stronza” è in Libreria ancora sto processando l’emozione e sensazione nell’aver realizzato uno dei miei più grandi sogni nel cassetto..ancora ricordo il panico delle prime battute su quella tastiera, le pagine cancellate e le storie inserite di getto, le notti passate a riflettere sui messaggi da volervi lasciare”.

Soleil Sorge, l’ex Uomini e Donne verso l’Isola dei Famosi



“Poi d’impulso il cuore iniziava a scrivere e tutto d’un tratto mi sono ritrovata a fare quel passo in Libreria. Ed era lì, finalmente raccolto, stampato, concreto. Davanti miei occhi, nella mia città e nel mio paese: “Il Manuale della stronza”. È il mio primo libro, e come primo testo ho voluto racchiudere il mio mondo lì per voi, i miei pensieri, gli aneddoti e la mia essenza. Le risposte a tutte quelle domande che mi sono fatta e mi avete fatto negli anni.. a tutto, ecco la mia risposta”.



Il lavoro, insomma, va a gonfie vele. Il settimanale Vero ha svelato che Soleil potrebbe essere parte della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. “Il ruolo che potrebbe ricoprire nel reality show adventure di Canale 5 pare sia ancora in via di definizione…”. Ma è certo che ci sarà. Come pare certo che l’ex Uomini e Donne sia tornata single.



Lo scriveva l’esperto di gossip Alessandro Rosica. “Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane – scriveva -. Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia”. Nessuna traccia di Carlo nel corso della vacanza e un mistero intorno alla presunta rottura.