“Sta con lui!”. Soleil Sorge, pizzicata così: con l’ex Grande Fratello è passione vera

Soleil Sorge e Gianluca Costantino insieme. Chi l’avrebbe mai detto? La protagonista dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip ha una storia con il consulente finanziario e personal trainer. Un anno fa nella Casa del reality il 34enne genovese aveva corteggiato la bella influencer, ma questa lo aveva ‘friendzonato’. Lui, però, non si è arreso e una volta uscito ha proseguito a lanciare messaggi inequivocabili alla modella ex UeD.

Soleil Sorge, tuttavia, non aveva alcuna voglia di lasciare spiragli e così non ha invitato Gianluca Costantino al suo compleanno. Un gesto che non è certo piaciuto all’ex gieffino il quale però non ha gettato la spugna. D’altra parte era stata la stessa influencer a inviargli un messaggio particolare dal GF Vip: “Ehi massaggiatore figo, già manchi! Grazie infinite per la motivazione personale, esercizi pazzeschi. Hai lasciato un’allegria indelebile che non vediamo l’ora di riabbracciare”. Da allora qualcosa è cambiato.

Lo scoop su Soleil e Gianluca: “Sono una coppia…”

A lanciare lo scoop su Soleil Sorge e Gianluca Costantino è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Soleil Sorge e Gianluca Costantino. Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande fratello vip?!? Amicizia “quasi speciale” bloccata solo dall’ostacolo “ex di Soleil” proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno. Ad oggi Soleil ha lasciato quel ragazzo e ha iniziato a frequentare niente meno che Gianluca Costantino, avete sentito bene, Gianluca Costantino”.

Insomma, i due sono una coppia. Ma non solo, emergono dettagli su Soleil e Gianluca che lo stesso Rosica rivela: “I due dopo la parentesi Sharm El Sheik, sono volati qualche giorno in montagna ‘insieme a qualche amico’ le fonti ufficiali che mi arrivano sono sicure e mi parlano di una coppia in piena frequentazione, molto passionale e serena. Sarà solo divertimento momentaneo o è nata davvero una coppia tanto attesa quanto inaspettata. I due sono molto riservati e non si mostrano nemmeno nelle storie insieme “ strano “ dato che sono insieme in vacanza”.

Staremo a vedere se tra Soleil e Gianluca sarà vero amore. Intanto, però, l’influencer si sta preparando per una nuova avventura televisiva. Soleil sarà infatti all’Isola dei Famosi: “Il ruolo che potrebbe ricoprire nel reality show adventure di Canale 5 pare sia ancora in via di definizione…”. Dunque lavoro ok, e, a quanto pare, anche la vita sentimentale registra interessanti novità per lei: un 2023 iniziato… col botto!

