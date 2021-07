Il gossip ha ormai preso la piega giusta, e all’edizione 2021 del GF Vip ci sarà anche una vip di prim’ordine, che abbiamo già visto nelle vesti di partecipante di un famosissimo reality. Abbiamo amato davvero tanto il suo modo di essere donna con la D maiuscola, e ora il rumor è stato confermato dal portale iGossip.it.

Il nuovo acquisto della squadra di Signorini è molto forte, e dovrebbe essere una scelta vincente, visto e considerato soprattutto quanto abbia intrattenuto poco tempo fa. Qualche nome è già ormai praticamente dato per certo, tipo quello di Francesca Cipriani o di Manila Nazzaro, ora però si parla solo di quest’altra vip.

Così si legge sul portale: “Soleil Sorgé è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da sito, blog o testata giornalistica. Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.





Proprio parlando del GF Vip 6, Sonia Bruganelli ha rilasciato un’articolata intervista al Corriere della Sera dove ha annunciato che sarà la prossima nuova opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”.

“È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“, ha concluso la moglie di Paolo Bonolis.