Nel cast del GF Vip 6 ormai qualche nome è già praticamente dato per certo, tipo quello di Francesca Cipriani o di Manila Nazzaro. Poi però ci ha messo lo zampino iGossip.it: “Soleil Sorgé è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da sito, blog o testata giornalistica”.

“Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.

Bene, dopo aver appreso della Sorgè, un altro rumor è dietro l’angolo, ossia che “Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni”, si legge sulla rivista. Il reality condotto da Alfonso Signorini non ha ancora messo i denti e già ci sta dando di che chiacchierare. Ma il ‘nemico’ di Soleil chi è?





Al momento non ci è dato sapere: dato il suo carattere peperino Soleil Sorge si è scontrata con diverse persone nel corso degli anni. Non è escluso che si possa trattare di Luca Vismara, l’ex allievo di Amici che Soleil ha conosciuto all’Isola dei Famosi.

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Poi qualche chiacchiericcio già circola e fa discutere: il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi. Chissà che non si riesca a battere il record della scorsa edizione.