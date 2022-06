Voci di corridoio parlano di Soleil pronta a tornare in Honduras in vista della finale dell’Isola dei Famosi 2022. Le indiscrezioni si rincorrono veloci e vista il grande successo della sua recente partecipazione al programma di Ilary Blasi, sembra che la produzione del programma abbia ancora qualcosa in serbo per lei. Se si avvera tutto quello ce si sta dicendo in queste ore, Soleil Sorge parteciperà alla finale, in programma il 27 giugno 2022. Ma perché questa scelta?

Sembra che il reality show, senza Soleil Sorge, faccia un po’ di fatica. In molti quindi hanno consigliato alla conduttrice e ai dirigenti, che l’unico modo che hanno per alzare un po’ lo share, è programmare il rientro dell’ex gieffina. Dobbiamo necessariamente partire da un presupposto: l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha registrato un calo di ascolti e, pur essendosi confermata come il programma più visto della serata del 13 giugno, non ha fatto numeri convincenti.

Soleil pronta a tornare in Honduras in vista della finale dell’Isola dei Famosi 2022

In tanti hanno spiegato questo fenomeno per via dell’assenza di Soleil Sorge dagli studi di Ilary Blasi, asserendo che i 200mila telespettatori in meno rispetto alla settimana scorsa avrebbero ‘mollato’ il programma per via dell’assenza dell’ex corteggiatrice di Uomini & Donne. Soleil pronta a tornare in Honduras e alla base di tutto sembra esserci proprio lo share. Possibile quindi che la Sorge riesca a far inglobare un punto percentuale nello share del programma?

Per molti questa non è solo un’ipotesi. In effetti, considerando i costi eccessivi per la produzione del programma, quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, potrebbe dettare la fine del format, almeno sulle reti Mediaset. Il programma infatti potrebbe lasciare Cologno Monzese per approdare su altre reti o su qualche piattaforma di streaming.

Da qui la probabile soluzione: Soleil pronta a tornare in Honduras in vista della finale dell’Isola dei Famosi 2022. La vera domanda ora è questa: riuscirà l’americana a risollevare le sorti di un programma (quasi da sola)? A posteri l’ardua sentenza.

