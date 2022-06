Soleil gesto Edoardo Nicolas. Non è passato inosservato al pubblico dell’Isola dei Famosi quello che successo in Honduras poco dopo lo sbarco di Soleil Sorge, arrivata in spiaggia insieme a Vera Gemma, un’altra ex conoscenza del reality show condotto da Ilary Blasi.

Le due, nelle vesti delle Piratesse, sono tornate in Honduras dopo aver partecipato al reality di Canale 5: Soleil Sorge nel 2019 e Vera Gemma nel 2021. Le due sono rientrate in gioco con l’obiettivo di aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia e ovviamente, visti i loro caratteri, se ne vedranno delle belle.





Soleil gesto Edoardo Nicolas: i due dell’Isola incantanti dall’ex GF Vip

Ma torniamo a Soleil e al gesto di Edoardo e Nicolas. La scena ovviamente non è passata inosservata ai telespettatori dell’Isola dei Famosi – la finale è stata posticipata a lunedì 27 giugno – e sui social si sono scatenati i commenti proprio sulle reazioni che i due naufraghi hanno avuto quando Soleil Sorge è sbarcata in spiaggia.

C’è chi ha parlato di “effetto Soleil“, ma anche chi ha parlato di“sguardi inquietanti“ da parte del fratello di Guendalina Tavassi e e dell’attore romani Nicolas Vaporidis, che non hanno tolto lo sguardo di dosso dall’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, vinta da Maria Laura De Vitis, anche lei naufraga dell’Isola dei Famosi.

Soleil gesto Edoardo Nicolas – Non solo, i due sono rimasti folgorati dalla nuova naufraga durante la prova dell’Uomo Vitruviano, vinta proprio da Soleil Sorge, che ha battuto Luca Daffré. Durante la prova Soleil ha assunto la posa studiata per rimanere più a lungo aggrappata ai pioli, mostrano il lato b, coperto solo da uno striminzito bikini e mandando fuori di testa i due naufraghi, in particolare Edoardo Tavassi, che a un certo punto ha urlato: “Io vado via”. Il gesto non è passato inosservato e in studio si è ironizzato molto.

