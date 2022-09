Simona Ventura e il flop de “La partita del cuore”. Non l’avrà presa bene Simona Ventura che nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre, ha condotto l’evento giunto ormai alla sua 31esima edizione. All’U-Power Stadium di Monza è andata in scena la partita tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Grazie ai fondi realizzati vengono realizzati importanti progetti di solidarietà e di aiuto concreto a chi è meno fortunato, in Italia e nel mondo.

Dopo la gara Simona Ventura ha pure rivolto una domanda, definita da alcuni ‘imbarazzante’, a Francesco Totti. La conduttrice ha chiesto all’ex calciatore: ” Ma dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo visto”. Vista la recente separazione da Ilary Blasi il Pupone si è mostrato piuttosto imbarazzato. In ogni caso, il giorno dopo la partita è tempo di bilanci con i dati dell’Auditel che non sono stati proprio lusinghieri.





La Partita del Cuore, i dati di ascolto non perdonano

La Partita del Cuore su Rai2 ha totalizzato infatti soltanto 559mila spettatori con uno share del 3,5%. Facendo un confronto con quanto è stato trasmesso dalle altre reti generaliste si è trattato del peggior risultato. “La mia bella famiglia italiana” su Rai1 ha conquistato il 14,8%, la miniserie “Solo uno sguardo” su Canale5 ha totalizzato il 10,4%. Lo show di Pucci su Italia1 ha raggiunto il 9%, il film su Rai3 il 5,2% e Controcorrente su Rete4 ha conquistato il 5,7%.

Sul suo portale l’esperto di tv Davide Maggio ha scritto “floppa la partita del cuore”. E sui social in tanti hanno espresso commenti simili: “Povera Simona che fa solo il 3% con La Partita del Cuore”. A questo tweet, però, la stessa Simona Ventura ha risposto piuttosto stizzita: “Poveri sono quelli che pensano che, in un così grande evento di beneficenza, che coniuga sport e divertimento, contino gli ascolti. Conta il contributo che ognuno di noi ha dato. Siete ridicoli. Col 🖤”.

Povera Simona che fa solo il 3% con la partita del cuore #ascoltitv @AleStonata @DiTeleblog — MarcoC (@MarcomelC) September 8, 2022

Simona scusami ma non pensi anche tu che La Partita Del Cuore sia rimasta antica? Perché non chiamare squadre di Serie a? — Sonoparliamoditv (@facciolananna1) September 8, 2022

A questo punto si è acceso un botta e risposta: “Sono grande fan di Simona Ventura, il mio povera non era detto in tono negativo, anzi vorrei che facesse ascolti più alti perché lo merita”. E Simona a sua volta ha controbattuto: “Li ho fatti , ora mi occupo di nuovi format ( il che è’ molto più impegnativo ) e mi posso permettere di fare le cose che mi divertono ( il che è’ davvero una grande fortuna ) . Poveri sono altri ti assicuro , la mia vita è’ felice . Col 🖤”.

“Ma cosa sei diventata?”. Simona Ventura, per il web ‘è troppo rifatta’. Tutti scatenati dopo l’ultimo video