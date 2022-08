“Ma cosa sei diventata?”. Simona Ventura, per il web ‘è troppo rifatta’. Tutti scatenati dopo l’ultimo video

Ore tutt’altro che interessanti per Simona Ventura, costretta a subire attacchi dagli hater a causa di un video che sta girando in rete. A pubblicarlo è stata la stessa conduttrice televisiva, che comunque non poteva aspettarsi un trattamento del genere. Il filmato è stato commentato da decine e decine di follower, che l’hanno mesa nel mirino. Si è trattato in alcuni casi di insulti o di ironia, che ovviamente non avranno fatto piacere alla donna, la quale si attendeva presumibilmente reazioni molto differenti.

Per Simona Ventura gli attacchi per questo video sono stati numerosi e si resta in attesa di una sua eventuale replica. Recentemente di lei ne aveva parlato Victoria Cabello: “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo. Per altro credo lo avessero chiesto a chiunque, anche alla mia vicina di casa. Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione”.





Simona Ventura subisce attacchi dopo un video

Secondo quanto ha ricordato Simona Ventura, lei si trova a Cervia e nelle ultime ore è apparsa sui social, subendo attacchi per un video poi pubblicato su TikTok. Entrando maggiormente nello specifico, nel filmato è possibile vedere la presentatrice che inquadra il mare e il tramonto ormai in arrivo. Immortalato pure il suo compagno Giovanni Terzi, che sta trascorrendo con lei ed alcuni amici della coppia delle belle vacanze estive. Ma all’improvviso gli occhi degli hater sono stati puntati sul viso della donna.

Alcuni utenti hanno notato un viso troppo gonfio di Simona Ventura e c’è chi ha ironizzato così, come riportato da Today: “Ecco Simona Santanché”, “Viso leggermente deforme, ma giusto un pelo”, “Ormai ha fatto la mascella di Ridge Forrester”, “Si sta trasformando in Emilio Fede”. Per molti quindi lei avrebbe fatto troppo ricorso alla chirurgia estetica. Indubbiamente le reazioni di questi internauti sono state davvero sgradevoli e i fan di Simona ovviamente si sono schierati dalla parte della conduttrice.

Parlando del suo lavoro, Simona Ventura quest’anno è stata alla conduzione del programma Ultima fermata, mentre dal 2021 presenta Citofonare Rai2 con la collega e amica Paola Perego. Lei ha due figli avuti dall’ex Stefano Bettarini, mentre nel 2014 ha deciso di prendere in adozione una bambina.

