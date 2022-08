“Cosa mi ha fatto Simona Ventura”. La collega conduttrice decide di parlare: “Però è brava”

Victoria Cabello e il rapporto con Simona Ventura. In una lunga intervista al Corriere della Sera la conduttrice italo-inglese ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Inoltre ha rivelato quale è stato il suo più grande rimpianto: “non essere andata in vacanza con Dario Argento, uno dei personaggi più divertenti che abbia mai intervistato, ironico, uno che si presta a qualunque cosa. Siccome andavamo molto d’accordo mi propose di fare una vacanza insieme”.

“Io – continua Victoria Cabello – pensavo al sole, al mare e lui mi dice: dobbiamo andare in un posto dove piove sempre. Mi sembrava troppo, ma con l’età ho iniziato ad apprezzare anche io un certo tipo di luoghi”. Poi l’esperienza a Pechino Express, vinto insieme a Paride Vitale. Non sono mancate poi delle frecciate ad alcuni suoi colleghi. In particolare la conduttrice ha parlato del suo rapporto con Simona Ventura dopo averla sostituita nel 2012 a Quelli che il calcio.





Vittoria Cabello e il rapporto con Simona Ventura

Victoria Cabello ha parlato così di Simona Ventura: “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo. Per altro credo lo avessero chiesto a chiunque, anche alla mia vicina di casa. Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione”.

“Il suo Sanremo – dice ancora Victoria Cabello – era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua. Poi Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”. La Cabello ha poi parlato della sua partecipazione, non certo memorabile, a X Factor. In quella edizione con lei c’erano Fedez, Manuel Agnelli e Mika, tutti con tanta voglia di protagonismo.

“Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una str… isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata”.

