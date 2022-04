“Ci sarà da piangere”. Silvia Toffanin, a Verissimo momento toccante per il pubblico

Il fine settimana che si sta avvicinando sempre più prevede come ogni weekend la messa in onda di ‘Verissimo’, trasmissione condotta egregiamente da Silvia Toffanin. Tutte le puntate sono sicuramente ricche di emozioni, ma stavolta probabilmente la commozione raggiungerà livelli mai raggiunti prima. Come sapete, il sabato pomeriggio sono trasmesse le nuove interviste fatte dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, mentre la domenica quelle più belle confezionate in passato.

A proposito di Silvia Toffanin, da quello che si dice potrebbe condurre un format in prima serata nella prossima stagione televisiva e a poco a poco potrebbe arrivare al timone degli show di Maria De Filippi. Ricorderete quando le è stata proposta la conduzione di Amici Celebrities e Temptation Island Vip. All’epoca Silvia Toffanin preferì rifiutare per concentrarsi solo su Verissimo. Ma adesso potrebbe cambiare idea e potremmo vederla in una versione totalmente differente.





Silvia Toffanin, ricordo speciale a Verissimo su Catherine Spaak

Come ha riportato ‘La Nostra Tv’, nell’appuntamento di sabato 23 aprile si potranno apprezzare le interviste di Silvia Toffanin a Floriana Secondi, Carola Puddu di ‘Amici 21’, Leonardo Pieraccioni, Cristiano Malgioglio e Carolina Marconi. Ma è domenica 24 febbraio che il pubblico dovrà inevitabilmente preparare i fazzoletti perché sarà difficile trattenere le lacrime. A ‘Verissimo – Le Storie’ andrà infatti in onda un’intervista speciale, un vero e proprio omaggio ad una persona straordinaria.

Come è stato possibile scoprire dalle anticipazioni di ‘Verissimo’, i telespettatori potranno guardare domenica 24 aprile l’ultima intervista di Silvia Toffanin fatta a Catherine Spaak, l’attrice e conduttrice televisiva deceduta il giorno di Pasqua. Quindi, tutti potranno apprezzare nuovamente le parole della donna e non potrà mancare la commozione per un personaggio che purtroppo non c’è più. Un gesto davvero bello quello della presentatrice e dei vertici di Mediaset.

Catherine Spaak è stata al servizio di figure straordinarie, infatti ha avuto l’onore e l’onere di lavorare con registi famosissimi come Mario Monicelli, Dino Risi, Luciano Salce, Luigi Comencini, Nanni Loy e Paolo Virzì. Alcuni dei suoi film di maggiore successo sono stati ‘L’armata Brancaleone’, ‘La bugiarda’, ‘I più grandi di tutti’, ‘La voglia matta’, ‘Il sorpasso’ e ‘Made in Italy’. Ma anche dal punto di vista sentimentale si è fatta notare, avendo avuto un’importante storia d’amore con Johnny Dorelli e quattro matrimoni in totale.

