Addio Catherine Spaak. Attrice simbolo di eleganza e bellezza si è spenta a 77 anni

Gravissimo lutto per il mondo del cinema e della televisione. Se n’è andata per sempre all’età di 77 anni Catherine Spaak. Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia, attraverso un comunicato inviato anche agli organi di informazione: “L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”.

Una carriera strepitosa quella di Catherine Spaak, che aveva iniziato a lavorare quando aveva solo 14 anni. Era la figlia di Charles Spaak, noto per essere stato un grande sceneggiatore, e di Claude Clèves. Negli anni Sessanta da sottolineare la sua recitazione in ‘Sorpasso’, ma famosi sono stati anche ‘Diciottenni al sole’, ‘La calda vita’. Nel 1968 il suo esordio in televisione con ‘Vedova allegra’. Una perdita davvero devastante, che ha scosso tutti gli italiani nel giorno di Pasqua.





Catherine Spaak è stata al servizio di figure straordinarie, infatti ha avuto l’onore e l’onere di lavorare con registi famosissimi come Mario Monicelli, Dino Risi, Luciano Salce, Luigi Comencini, Nanni Loy e Paolo Virzì. Alcuni dei suoi film di maggiore successo sono stati ‘L’armata Brancaleone’, ‘La bugiarda’, ‘I più grandi di tutti’, ‘La voglia matta’, ‘Il sorpasso’ e ‘Made in Italy’. Ma anche dal punto di vista sentimentale si è fatta notare, avendo avuto un’importante storia d’amore con Johnny Dorelli e quattro matrimoni in totale.

Catherine Spaak è deceduta dopo aver lottato contro una lunga malattia e prima della sua dipartita era stata ricoverata in una clinica della capitale Roma. Nonostante fosse nata in Francia da una famiglia originaria del Belgio, è proprio in Italia che era riuscita ad affermarsi totalmente. Addolorato il ministro della Cultura del governo Draghi, Dario Franceschini: “Se ne va un’artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata”. Nel 2020 aveva avuto un’emorragia cerebrale.

Catherine Spaak con Johnny Dorelli ha avuto un figlio, che si chiama Gabriele. In precedenza con Fabrizio Capucci aveva concepito la figlia Sabrina. Da segnalare anche la sua carriera di conduttrice televisiva, infatti uno tra i suoi programmi più celebri è senza ombra di dubbio ‘Harem’, presentato dal 1988 al 2002 su Rai3. Lei è anche stata concorrente di ‘Ballando con le stelle’ nel 2007 e de ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2015.

