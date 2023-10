Silvia Toffanin, il consiglio choc a Sophie Codegoni a Verissimo. Come abbiamo raccontato, la ragazza è finalmente andata a chiarire il motivo per il quale è finita la storia con Alessandro Basciano. E non poteva che scegliere il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 per farlo. Sophie ha raccontato di essere stata tradita e di essere stata lasciata sola durante il parto da Basciano e che questo basta e avanza per concludere la loro ‘idilliaca’ storia d’amore.

Chiaramente non poteva mancare anche la replica piccata dell’uomo che ha fatto parlare direttamente il suo avvocato, facendo intendere che adesso la guerra è aperta e che sarà lui a parlare. Quando però Sophie Codegoni ha spiegato a Silvia Toffanin di aver ricevuto messaggi perfidi da parte del suo ex, la padrona di casa è sbottata e ha detto: “Tu lo perdonavi sempre e lo giustificavi? tra l’altro tua mamma in passato ha subito della violenza. Ti sei mai chiesta perché faceva questo? Lui secondo te era innamorato davvero di te?”.





Silvia Toffanin, il consiglio choc a Sophie Codegoni

E ancora Silvia Toffanin: “Ma poi mi ricordo la proposta di matrimonio così plateale a Venezia, perché allora? […] Forse lo show amava? Adesso ti sta cercando quindi? Ah, ti ha scritto che eri bella con un addominale pazzesco? Che poeta! Tu sei risoluta e decisa oggi?”. A questo punto Sophine ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di vedere ancora Alessandro Basciano: “No io non voglio proprio rivederlo”.

Poi dice Sophie Codegoni: “Per me è finita qui e sono molto ferma su questo. L’ho giustificato fin troppo. La gente non cambia purtroppo o meglio non migliora certe cose, forse è più facile che peggiori con il passare del tempo“. Ed è in questo momento che Silvia Toffanin fa qualcosa che non sempre capita in tv, le da un consiglio: “Che dirti, Sophie ti auguro davvero buona fortuna, mi raccomando stai forte anche per la tua piccolina. Tanto hai la mamma e il papà sempre con te”.

Serafica Silvia Toffanin: “E non tornare indietro, questo te lo do come consiglio come se tu fossi mia sorella. Perché le persone purtroppo sbagliano, però è troppo qui e tu hai l’esperienza personale e anche la tua mamma che insegna“. Una frase che ha fatto storcere qualche naso, visto che la padrona di casa decide di prendere le parti di una staffa, senza neanche aver sentito l’altra campana, come in genere si fa di solito. Seguiranno senza dubbio altri capitoli.

